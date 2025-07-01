Стало известно о гибели еще четырех граждан Беларуси, воевавших на стороне РФ в Украине 1.07.2025, 1:04

Не все из них имели белорусское гражданство по рождению или происхождению.

Украинский государственный проект «Хочу жить» сообщил о гибели еще четырех граждан Беларуси, воевавших на стороне России против Украины. Однако не все они имели белорусское гражданство по рождению или происхождению, пишет «Радыё Свабода».

Среди погибших — Сергей Иосифович Старинский, родившийся 27 марта 1969 года. Он служил рядовым в 32-й отдельной мотострелковой бригаде (воинская часть 52 892), был помощником гранатометчика. Погиб 4 января 2024 года.

Сергей Александрович Кравченко (родился 17 марта 1976 года, служил младшим сержантом, был гранатометчиком, погиб 7 декабря 2024 года), Дмитрий Анатольевич Татаринчик (родился 8 марта 1974 года, стрелок-помощник гранатометчика, погиб 20 апреля 2024 года) и Иван Николаевич Кирдяшкин (родился 19 ноября 1962 года, служил в звании ефрейтора, погиб 11 ноября 2024 года) проходили службу в 114-й отдельной мотострелковой бригаде.

По данным проекта «Хочу жить», 114-я мотострелковая бригада — одно из самых «кровавых» подразделений российской армии.

«Подразделение было создано из донецкой бандгруппировки „Восток“ под командованием Александра Ходаковского, бывшего командира „Альфы“ СБУ в Донецкой области. Из-за жестокого обращения и отправки солдат в „мясные штурмы“ среди военнослужащих ходит байка, что командование бригады из „ДНР“ работает на Украину и помогает утилизировать собственных солдат», — говорится в сообщении проекта.

Кроме больших боевых потерь, бригада известна жестким отношением к своим бойцам — их сажают в «ямы» и «клетки», требуют плату за малейшие нарушения.

Что известно о погибших

«Киберпартизаны» сообщили «Радыё Свабода», что Иван Кирдяшкин получил гражданство Беларуси примерно в 2009 году. Он родился в России, в поселке городского типа Тарбеево в Республике Мордовия. В Беларуси жил в деревне Воробьи под Глубоким, работал на местной птицефабрике, а также на предприятиях «Витебскоблгаз» и «Мелиоводхоз». В 2021 году трудился на сельхозпредприятии «Мерецкие». По крайней мере до середины 2021 года судим не был.

Данных о Дмитрии Татаринчике и Сергее Кравченко в базе «Киберпартизанов» нет. Представители сообщества не исключают, что они могли получить белорусское гражданство после 2021 года, либо что украинская сторона допустила ошибки в их личных данных. Информация о Сергее Старинском все еще проверяется.

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