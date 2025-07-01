Украина получит от МВФ полмиллиарда долларов 1.07.2025, 2:32

Куда направят деньги.

Международный валютный фонд завершил восьмой пересмотр программы сотрудничества с Украиной. Это позволит Украине получить полмиллиарда долларов.

Об этом сообщает Charter97.org со ссылкой на премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля в Telegram и пресс-службу Минфина Украины.

«Исполнительный совет МВФ завершил восьмой пересмотр программы сотрудничества с Украиной. В скором времени получим девятый транш от Фонда в размере 500 млн долларов. Средства направим на покрытие приоритетных бюджетных расходов», - написал глава украинского правительства.

Он уточнил, что по программе Механизма расширенного финансирования (EFF) Украина уже получила более 10 млрд долларов. Это взнос в украинскую устойчивость и макрофинансовую стабильность.

Как отметили в Министерстве финансов Украины, в МВФ обратили внимание на прогресс Украины в выполнении условий программы EFF. Показатели выполнения программы остаются высокими, несмотря на войну. При этом Украина выполнила два структурных маяка:

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