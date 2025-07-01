Легковушка и маршрутка столкнулись в Бобруйске 1.07.2025, 4:01

Пострадали четыре человека.

Четыре человека пострадали при столкновении маршрутки и легковушки в Бобруйске, сообщили в областной ГАИ.

Происшествие случилось 30 июня около 17.45 на пересечении улиц Пушкина и Коммунистической. По предварительной информации, 19-летняя водитель Nissan ехала по второстепенной дороге и не пропустила двигавшуюся по главной маршрутку.

В результате ДТП четыре человека получили телесные повреждения и были доставлены в больницу для обследования. Серьезных травм они не получили, поэтому были отпущены домой.

По данному факту проводится проверка.

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