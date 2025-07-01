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ВСУ разносят военные объекты россиян в оккупированном Крыму и в Донецке

  • 1.07.2025, 5:11
ВСУ разносят военные объекты россиян в оккупированном Крыму и в Донецке

Первые видео прилетов.

Вечером понедельника, 30 июня, в оккупированном Крыму наблюдалась повышенная активность военной авиации России. Как сообщают местные Telegram-каналы со ссылкой на российские мониторы, сразу девять истребителей поднялись в воздух, чтобы нанести удары ракетами Storm Shadow, передает «Диалог».

При этом в Сети также появились сведения о движении ракет в сторону Крымского моста – стратегического объекта, который россияне тщательно охраняют с первых дней полномасштабного вторжения в Украину.

Telegram-канал «ЧП/Севастополь» уточнил, что зафиксировано движение как минимум четырех ракет в направлении Крыма и Севастополя. На фоне этих сообщений канал «Крымский мост: оперативная информация» заявил о временной приостановке движения автотранспорта по мосту, не уточняя деталей.

Параллельно сообщается об атаке с воздуха на объекты оккупантов в оккупированном Донецке. В Сети уже появились первые кадры прилетов и последствий ударов в городе.

Уточняется, что в Донецке прилеты зафиксированы в районе металлургического завода. Не менее четырех ударов было нанесено по железнодорожному узлу в городе.

Есть информация и о прилетах «добрых» ракет по объектам россиян в Ясиноватой.

Российские Telegram-каналы пишут, что по меньшей мере несколько ударов было нанесено с применением ракет-аналогов немецких Taurus. Но что конкретно это за ракеты, не сообщается.

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