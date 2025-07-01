Саммит ЕАЭС закончился для Лукашенко фиаско 1.07.2025, 7:37

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Фото: Getty Images

Политолог рассказал о четырех важных пунктах.

Что важного произошло на саммите ЕАЭС, где председательствовала Беларусь?

Политолог Анатолий Котов в комментарии UDF отметил: его главное впечатление от саммита в Минске – то, чего на мероприятии не было.

«А не было нескольких важных вещей. Во-первых, не было двусторонней встречи Путина и Лукашенко, в графике Путина не нашлось времени. Это означает, что как минимум между двумя союзниками есть очередное охлаждение. Или Путину не до Лукашенко. Но скорее всего, все же первое», – считает Котов.

Он добавил:

«Лукашенко опять нужны деньги, взять можно только в Москве. Он рассчитывал, что странный визит в Китай и встреча с американской делегацией повысят его ставки в этой игре, однако вышло наоборот. Путин не впечатлился не поездкой в Пекин, ни тем более встречей с США. В Пекине Лукашенко использовали для создания картинки, что с китайским лидером все прекрасно, но его публичная активность очевидна спала».

По мнению Котова, «с США Лукашенко далеко не зайдет».

«Уверен, что Путин это прекрасно понимает, так как вопрос о том, в чьей зоне влияния находится Беларусь, даже не стоит. Есть консенсус между Россией и США, что Беларусь – это сфера российских интересов. Никто не собирается «отрывать» Беларусь от России. Отличные мнения – лишь игра на публику, не более того. США делают вид (уже не делают), что Беларусь важна и должна быть демократическим суверенным государством без режима. Россия делает вид, что США и Европа пытаются вырвать Беларусь. В реальности же – полный консенсус. Поэтому никто не реагирует», – считает Котов.

Во-вторых, на саммите в Минске не было президента Ирана.

«Я не скажу, что для белорусского МИДа это такая большая трагедия. Однако все равно неприятно. Белорусско-иранские отношения от этого не сильно изменятся, потому что их де-факто нет. Беларуси интересно дружить с богатыми либо теми, кто готов платить втридорога за различные аналоговнеты. Однако времена, когда предпринимались такие попытки, уже в прошлом.

В Беларуси не прижился практически не один большой проект с Ираном. Ни производство автомобилей, ни строительство торговых центров. Часть реализована частично. Аналогичным образом Беларусь не добывает «дешевую» иранскую нефть. Кроме того, по технологическому уровню находящийся под санкциями Иран в большинстве отраслей на несколько ступенек выше, чем Беларусь. Оружие, медицина, ядерные технологии, те же беспилотники. Просто нечего предложить», – отметил политолог.

В-третьих, на саммите не было пресс-конференции Лукашенко.

«Ни в личном качестве ни как председателя ЕАЭС. Зато была пресс-конференция Путина. Не по протоколу, однако очевидно, что на текущий момент это была единственная в некотором роде международная площадка, на которой Путин может повторять штампы имперской пропаганды. Прошедший ПМЭФ выглядел намного скромнее в плане международного представительства, чем ЕАЭС», – отметил Котов.

В-четвертых, не было премьер-министра Армении Никола Пашиняна.

«А это означает, что в рамках организации, которая говорит о тесной экономической интеграции, продолжается конфликт с Лукашенко. Отсутствие перечисленных пунктов не заменить фотографиями драников и описанием ужина», – подытожил Котов.

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