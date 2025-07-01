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В Баку задержали пропагандистку телеканала RT

  • 1.07.2025, 7:47
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В Баку задержали пропагандистку телеканала RT

Ранее Азербайджан заявил о задержании агентов ФСБ.

В Баку задержали пропагандистку видеоагентства Ruptly Айтекин Гусейнову, которая снимала обыск в офисе издания «Sputnik Азербайджан». Об этом сообщило само агентство со ссылкой на ее мать. Причины задержания не называются, сообщает «Радио Свобода».

Утром 30 июня в редакции «Sputnik Азербайджан» в Баку прошел обыск. Как сообщили в МВД Азербайджана, аккредитация издания была приостановлена еще в феврале, но редакция продолжала работу «посредством незаконного финансирования».

После обыска задержали главного редактора издания Игоря Картавых и шеф-редактора Евгения Белоусова. Азербайджанские СМИ сообщили, что они якобы связаны с ФСБ России.

Обыск в офисе «Sputnik Азербайджан» прошел на фоне обострения отношений между Баку и Москвой после задержания в Екатеринбурге нескольких представителей азербайджанской диаспоры по подозрению в убийствах и покушениях по делам начала 2000-х годов. Во время операции по задержанию погибли два человека. Следственный комитет России расследует обстоятельства их смерти.

В ответ на произошедшее азербайджанский МИД выразил решительный протест России, потребовал проведения прозрачного расследования и наказания виновных в гибели людей.

В Азербайджане были отменены все запланированные культурные мероприятия с участием России.

Ruptly — видеоподразделение прокремлевского телеканала RT, входящего в медиахолдинг «Россия сегодня», который возглавляют Дмитрий Киселев и Маргарита Симоньян. Агентство Sputnik также входит в этот холдинг.

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