Какой будет погода в июле? 1.07.2025, 8:05

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Несколько прогнозов от синоптиков.

Конец первого летнего месяца в Беларуси жарким не назовешь - холодно, сыро, а потом еще и очень ветрено. «Комсомолка» посмотрела, как скоро «исправиться» лето, и узнала, какую погоду обещают белорусам синоптики на июль 2025, пишет «Комсомолка».

В Белгидромете уже сообщили, каким будет начало июля для белорусов. Прежде всего, синоптики снова предупредили белорусов о сильном ветре 20 метров в секунду на 1 июля. Во вторник погоду обусловит область повышенного атмосферного давления. При этом в северо-восточных регионах погоду подпортит прохладная неустойчивая воздушная масса, здесь прогнозируются кратковременные дожди, а местами и грозы. По остальной территории республики, в основном, без осадков. И, увы, ветрено ночью местами, а днем - почти повсеместно. Сильный порывистый ветер в дневные часы будет северо-западного направления с усилениями до 20 метров в секунду. И все же можно сказать, что июль в Беларуси начнется с тепла: в ночные часы +9 - +14, днем воздух прогреется 1 июля до +19 - +25 градусов.

Сразу же жара начнет нарастать в среду, 2 июля, так как к Беларуси подступят теплые воздушные массы тропического происхождения. В западных районах ожидаются экстремумы +30 градусов. А в четверг, 3 июля, в некоторых районах будет и до +34 жары. Таким образом в самом начале июля в Беларуси будет преимущественно без осадков, но все еще - сильный порывистый ветер местами.

Как ранее прогнозировал Европейский центр среднесрочных прогнозов погоды, до конца июня устойчивой теплой и сухой погоды, а тем более жары в Беларуси так и не дождались. Однако по данным ECMWF, уже 1 июля регион будет пребывать в теплых секторах циклонов, которые смещаются из Атлантики на восток, через север европейского континента. В эти дни в Беларуси стоит ждать +25 градусов и даже выше, сообщал тематический телеграм-канал «Надвор`е».

Точной информации о том, как долго жара в Беларуси сохранится, пока у метеорологов нет. Но прогнозные модели все же дают надежду на уверенный пляжный сезон. Например, по версии глобальной климатической модели Национального центра прогнозирования окружающей среды в США Climate Forecast System version 2 июль в этом году будет жарким. Причем CFSv2 полагает, что июль 2025 выдастся даже теплее на 0,75 - 1 градус выше климатической нормы.

А оптимистичный прогноз Европейского центра среднесрочных прогнозов погоды предполагает, что и остаток лета и начало осени тоже будут жарче обычно. То есть ECMWF обещает белорусам жаркие и июль, и август, и даже сентябрь.

Рябов, прогноз на июль 2025 в Беларуси

Известный белорусский синоптик Дмитрий Рябов дал свой прогноз о том, какую погоду для Беларуси подготовила небесная канцелярия в июле 2025 года. Жару каждый день он не прогнозирует, но и не обещает существенных холодных провалов ни в одной из июльских декад.

Еще, по мнению Рябова, преобладающей дневной июльской температурой станут приятные +22 - +27 градусов. Иногда будет и жарче, и при поступлении жаркого, сухого воздуха стоит ждать +30 и даже выше.

Что касается осадков, то их, как считает телесиноптик, в традиционно самом влажном летнем месяце будет достаточно. В июле белорусов ждут от 12 до 16 дней дождливых дней. Однако, если погода будет иметь циклонический характер, то гроз будет в 2 - 3 больше климатической нормы. Увы, высока вероятность гроз, сильных ливней, шквала и града.

Погода в Минске на июль 2025

Как и другим белорусам минчанам в июле придется и доставать зонтики, и попотеть от жары. Погода на июль 2025 Минск, предварительно, не удивит своей переменчивостью, информирует ресурс world-weather.ru. В середине первой недели июля ожидаются до +28 в белорусской столице. На неделе с 7 по 13 июля могут быть дожди и облачно. Увы, с 10 июля начнется небольшое понижение температур.

В середине месяца минчанам обещают максимум +25. Зато с понедельника, 21 июня, жара вновь начнет нарастать. Самыми теплыми днями в Минске в конце июля предварительно будут 25, 26 и 28 июля - градусники должны показать в эти дни +26.

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