«Это угроза нового февраля 1917 года!» 9 1.07.2025, 8:10

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Максим Калашников

Z-пропагандист предрекает России кризис.

Известный российский Z-пропагандист, «рассерженный патриот» Максим Калашников озвучил интересный прогноз относительно ближайшего будущего России. Он ожидает, что РФ повторит судьбу исчезнувших Российской империи и СССР.

Об этом сообщает «Диалог».

Калашников сравнил нынешний этап войны с предыдущими кризисными для России моментами — например, с остановкой наступления в начале «СВО» и потерей крейсера «Москва», с бегством российской армии из Херсона и Изюма, а также с мятежом Пригожина. Однако теперь, по мнению Калашникова, главной угрозой становится не фронт, а усугубляющийся экономический кризис внутри страны.

«У нас нарастает опасный экономический кризис… Затяжная война — это страшное бедствие, которое чревато экономическим обвалом, даже неминуемо ведущая к нему… В жернова попала собственная экономика… Экономика Украины получает большую подпитку (от западных союзников — ред.). А у нас нет такой подпитки! Считаю, что кризис будет очень-очень сильным… Это действительно может подорвать и экономику, и политическую стабильность», — рассказал Калашников.

Особое внимание он уделил кризису неплатежей, который, по его мнению, напоминает ситуацию 1990-х годов, когда предприятия не могли выплачивать зарплаты сотрудникам. Если эта тенденция усилится, начнутся остановки производств, снизятся налоговые поступления, а социальная сфера окажется под серьезным давлением.

Кроме того, Z-блогер предупреждает о проблемах в военном промышленном комплексе: несмотря на крупные вложения, уже фиксируются остановки ряда военных заводов, в ближайшее время ситуация станет массовой.

Еще одним серьезным вызовом станет резкая девальвация рубля. Учитывая зависимость страны от импорта, это будет иметь крайне болезненные последствия для экономики.

Калашников отметил падение добычи нефти, ухудшение состояния угольной промышленности, сельского хозяйства, машиностроения, гражданской авиации, перерабатывающей промышленности и металлургии и прочих гражданских отраслей. Все вместе эти факторы формируют то, что он назвал «идеальным штормом».

Блогер требует от Кремля немедленных действий.

«Мы же предупреждали, что нельзя затягивать войну! Наступает опасный момент. Действительно кризис войны. Действовать надо быстро, потому что ситуация ухудшается не по дням, а по часам. Это угроза нового февраля 1917 года! Обрушение экономики может обрушить и политику, социально-политическую устойчивость, а далее и устойчивость войск закончится», — утверждает Калашников.

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