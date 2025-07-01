Wildberries меняет правила

Wildberries меняет правила5
- 1.07.2025, 8:17
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В ПВЗ запретили ругаться и фотографировать.
В пунктах выдачи заказов Wildberries появились требования к получению заказа. На это обратил внимание телеграм-канал «Е-коммерс».
Так, клиентам нельзя мешать работе ПВЗ и получению заказов другими посетителями.
Кроме того, посетитель должен «не допускать агрессии, оскорблений, угроз и иных действий, высказываний или распространения сведений, в том числе клеветнических, недостоверных и оскорбительных». Речь идет о высказываниях, которые могут нанести ущерб чести, достоинству и деловой репутации других клиентов и сотрудников ПВЗ.
Среди запретов также указаны фотографирование и съемка посетителей и сотрудников ПВЗ, службы доставки и «других лиц, участвующих в доставке».