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Wildberries меняет правила

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  • 1.07.2025, 8:17
  • 2,842
Wildberries меняет правила

В ПВЗ запретили ругаться и фотографировать.

В пунктах выдачи заказов Wildberries появились требования к получению заказа. На это обратил внимание телеграм-канал «Е-коммерс».

Так, клиентам нельзя мешать работе ПВЗ и получению заказов другими посетителями.

Кроме того, посетитель должен «не допускать агрессии, оскорблений, угроз и иных действий, высказываний или распространения сведений, в том числе клеветнических, недостоверных и оскорбительных». Речь идет о высказываниях, которые могут нанести ущерб чести, достоинству и деловой репутации других клиентов и сотрудников ПВЗ.

Среди запретов также указаны фотографирование и съемка посетителей и сотрудников ПВЗ, службы доставки и «других лиц, участвующих в доставке».

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