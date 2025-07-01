Банки готовят для белорусов изменения 1.07.2025, 8:33

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Чего ждать белорусам в июле.

Финансовый регулятор изменил показатели расчетных величин стандартного риска (РВСР) по новым вкладам и кредитам. А в связи с Днем Независимости банки скорректировали графики работы. Это только часть важных банковских новостей второго летнего месяца.

Портал tochka.by собрал ключевые изменения, которые отразятся на финансах белорусов.

Введены базовые счета

С 1 июля многие социальные выплаты станут поступать людям только на базовые счета в банках. Такой счет оформляется во всех случаях бесплатно, но лишь в одной финансовой организации.

Государство гарантирует, что получатель соцвыплаты сможет проводить ряд банковских операций без комиссий. Кроме того, ему не придется платить за выпуск и обслуживание банковской карты.

Нацбанк поднял величины РВСР

С 1 июля финансовый регулятор Беларуси увеличил ставки расчетных величин стандартного риска (РВСР):

для новых безотзывных вкладов со сроком возврата больше года – 15,64% годовых (+0,35% к июню),

для новых кредитов, кроме льготных, – 19,10% (+0,92% к июню).

Напомним, показатель РВСР – это фактически верхняя планка годовых процентных ставок по банковским продуктам.

Изменение РВСР в ту или другую сторону приводит, соответственно, к росту или снижению ставок. Новые значения РВСР по депозитам и кредитам для граждан будут действовать весь июль 2025-го.

Измененный рабочий график

По закону, День Независимости Беларуси (3 июля) – нерабочий праздничный день.

Белорусы будут отдыхать 3-го (четверг), 4-го (пятница), 5-го (суббота) и 6-го (воскресенье) июля, информирует Минтруда. При этом 4 июля (пятница) переносится на субботу 12 июля.

В связи с праздником банки пересмотрели график работы.

В частности, 2 июля (в среду) отделения Приорбанка работают по графику рабочего дня, сокращенному на один час, а 12 июля – по графику рабочего дня пятницы.

«Приорбанк не обслуживает клиентов в праздничные дни, за исключением касс банка на территории торговых предприятий», – уточнили в финансовой организации.

В то же время МТБанк не ограничился общим сообщением, а привел график работы всех своих отделений по стране в период 02.07.2025 – 05.07.2025 и 12.07.2025.

Подробную информацию о расписании работы в предпраздничные и праздничные дни ищите на сайтах своих банков или уточняйте у них по телефонам.

Технические работы в июле

В разные периоды времени финансовым организациям нужно проводить технические работы на своих серверах, устраивать наладку оборудования.

По этой причине клиенты Белагропромбанка 2 июля с 06:00 до 07:00 не смогут пользоваться мобильным банкингом.

Техработы в программном обеспечении МТБанка пройдут 7 июля с 05:00 до 08:00.

В это время могут не работать онлайн-обменник Nembo, MTBank Moby, интернет-банк «Мой банк», POS-кредитование и система мгновенных платежей.

Белгазпромбанк технические работы назначил на 8 июля.

В этот день с 06:00 до 08:00 возможны кратковременные перерывы в обслуживании граждан, если они будут пополнять свои вклады в банкоматах банка. А с 8:15 до 8:25 кратковременные перебои могут произойти в работе мобильного приложения Белгазпромбанка для граждан.Уточняйте время проведения таких работ в своем банке заранее.

Это позволит вам совершать все операции в полном объеме и без сбоев.

Банки пересмотрели комиссии

В новом месяце некоторые финансовые организации Беларуси поменяли размеры своих вознаграждений.

Так, новые платы за проведение банковских операций в Белинвестбанке действуют с 1 июля, в СтатусБанке – с 7-го.

При этом не во всех случаях цены выросли.

К примеру, в Сбер Банке c 11 июля комиссия за досрочное расторжение пакета услуг «СберБанк Первый» и «Премиум» снижена с Br200 до Br100 и с Br100 до Br1 – по предложениям до одного года и от одного года до двух лет соответственно.

У коммерческих банков нет общей ценовой политики, а все тарифы у них разнятся.

Поэтому уточняйте в своих финансовых организациях, какие именно комиссии они меняют в июле и будут ли делать это вообще.

БелВЭБ пересмотрел манибэк

С 1 июля Банк БелВЭБ станет по-новому рассчитывать манибэк по карточкам в пакетах услуг линейки «Всё». С этой даты манибэк будет начисляться по операциям, отраженным по счету, от Br10 включительно.

А по счетам в иностранной валюте – от суммы эквивалента иностранной валюты к белорусскому рублю, рассчитанной по курсу Нацбанка на дату отражения операции по счету.

Белгазпромбанк изменил доступ к сейфам

С 1 июля Белгазпромбанк ввел новые правила пользования своими депозитарными ячейками. В частности, финансовая организация может ограничить доступ клиента к его сейфу в связи со «случаями, предусмотренными законодательными актами».

Это произойдет, если, например, на ячейку будет наложен арест по решению правоохранительных органов, суда или судебных исполнителей.

Сбер Банк снизил тариф и расширил «географию» платежей

До 16 июля Сбер Банк дает скидку на идентификацию кошельков ЮMoney – Br5 вместо Br20.

Напомним, ЮMoney – это сервис электронных платежей, а сама компания является частью группы российского Сбера. В нашей стране только Сбер Банк уполномочен делать идентификацию ЮMoney. «После идентификации вы сможете оплачивать компьютерные игры и внутриигровые покупки, быстро оформлять и продлевать подписки, оплачивать товары и услуги в магазинах, кафе, ресторанах, переводить деньги юрлицам», – пояснили в банке.

Кроме того, с 21 июля Сбер Банк дает возможность осуществлять платежи в российских рублях в Сербию и Нигерию.

Дополнительное вознаграждение по таким платежам составит 1% от суммы, минимум ₽15 тыс. (примерно Br566).

Цептер Банк созывает акционеров на собрание

В Цептер Банке 2 июля состоится внеочередное общее собрание акционеров. На нем будет обсуждаться вопрос о досрочном прекращении полномочий члена наблюдательного совета, независимого директора банка и избрании нового члена набсовета. Голосовать по решению вправе акционеры финансовой организации.

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