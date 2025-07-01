Банки готовят для белорусов изменения
- 1.07.2025, 8:33
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Чего ждать белорусам в июле.
Финансовый регулятор изменил показатели расчетных величин стандартного риска (РВСР) по новым вкладам и кредитам. А в связи с Днем Независимости банки скорректировали графики работы. Это только часть важных банковских новостей второго летнего месяца.
Портал tochka.by собрал ключевые изменения, которые отразятся на финансах белорусов.
Введены базовые счета
С 1 июля многие социальные выплаты станут поступать людям только на базовые счета в банках. Такой счет оформляется во всех случаях бесплатно, но лишь в одной финансовой организации.
Государство гарантирует, что получатель соцвыплаты сможет проводить ряд банковских операций без комиссий. Кроме того, ему не придется платить за выпуск и обслуживание банковской карты.
Нацбанк поднял величины РВСР
С 1 июля финансовый регулятор Беларуси увеличил ставки расчетных величин стандартного риска (РВСР):
для новых безотзывных вкладов со сроком возврата больше года – 15,64% годовых (+0,35% к июню),
для новых кредитов, кроме льготных, – 19,10% (+0,92% к июню).
Напомним, показатель РВСР – это фактически верхняя планка годовых процентных ставок по банковским продуктам.
Изменение РВСР в ту или другую сторону приводит, соответственно, к росту или снижению ставок. Новые значения РВСР по депозитам и кредитам для граждан будут действовать весь июль 2025-го.
Измененный рабочий график
По закону, День Независимости Беларуси (3 июля) – нерабочий праздничный день.
Белорусы будут отдыхать 3-го (четверг), 4-го (пятница), 5-го (суббота) и 6-го (воскресенье) июля, информирует Минтруда. При этом 4 июля (пятница) переносится на субботу 12 июля.
В связи с праздником банки пересмотрели график работы.
В частности, 2 июля (в среду) отделения Приорбанка работают по графику рабочего дня, сокращенному на один час, а 12 июля – по графику рабочего дня пятницы.
«Приорбанк не обслуживает клиентов в праздничные дни, за исключением касс банка на территории торговых предприятий», – уточнили в финансовой организации.
В то же время МТБанк не ограничился общим сообщением, а привел график работы всех своих отделений по стране в период 02.07.2025 – 05.07.2025 и 12.07.2025.
Подробную информацию о расписании работы в предпраздничные и праздничные дни ищите на сайтах своих банков или уточняйте у них по телефонам.
Технические работы в июле
В разные периоды времени финансовым организациям нужно проводить технические работы на своих серверах, устраивать наладку оборудования.
По этой причине клиенты Белагропромбанка 2 июля с 06:00 до 07:00 не смогут пользоваться мобильным банкингом.
Техработы в программном обеспечении МТБанка пройдут 7 июля с 05:00 до 08:00.
В это время могут не работать онлайн-обменник Nembo, MTBank Moby, интернет-банк «Мой банк», POS-кредитование и система мгновенных платежей.
Белгазпромбанк технические работы назначил на 8 июля.
В этот день с 06:00 до 08:00 возможны кратковременные перерывы в обслуживании граждан, если они будут пополнять свои вклады в банкоматах банка. А с 8:15 до 8:25 кратковременные перебои могут произойти в работе мобильного приложения Белгазпромбанка для граждан.Уточняйте время проведения таких работ в своем банке заранее.
Это позволит вам совершать все операции в полном объеме и без сбоев.
Банки пересмотрели комиссии
В новом месяце некоторые финансовые организации Беларуси поменяли размеры своих вознаграждений.
Так, новые платы за проведение банковских операций в Белинвестбанке действуют с 1 июля, в СтатусБанке – с 7-го.
При этом не во всех случаях цены выросли.
К примеру, в Сбер Банке c 11 июля комиссия за досрочное расторжение пакета услуг «СберБанк Первый» и «Премиум» снижена с Br200 до Br100 и с Br100 до Br1 – по предложениям до одного года и от одного года до двух лет соответственно.
У коммерческих банков нет общей ценовой политики, а все тарифы у них разнятся.
Поэтому уточняйте в своих финансовых организациях, какие именно комиссии они меняют в июле и будут ли делать это вообще.
БелВЭБ пересмотрел манибэк
С 1 июля Банк БелВЭБ станет по-новому рассчитывать манибэк по карточкам в пакетах услуг линейки «Всё». С этой даты манибэк будет начисляться по операциям, отраженным по счету, от Br10 включительно.
А по счетам в иностранной валюте – от суммы эквивалента иностранной валюты к белорусскому рублю, рассчитанной по курсу Нацбанка на дату отражения операции по счету.
Белгазпромбанк изменил доступ к сейфам
С 1 июля Белгазпромбанк ввел новые правила пользования своими депозитарными ячейками. В частности, финансовая организация может ограничить доступ клиента к его сейфу в связи со «случаями, предусмотренными законодательными актами».
Это произойдет, если, например, на ячейку будет наложен арест по решению правоохранительных органов, суда или судебных исполнителей.
Сбер Банк снизил тариф и расширил «географию» платежей
До 16 июля Сбер Банк дает скидку на идентификацию кошельков ЮMoney – Br5 вместо Br20.
Напомним, ЮMoney – это сервис электронных платежей, а сама компания является частью группы российского Сбера. В нашей стране только Сбер Банк уполномочен делать идентификацию ЮMoney. «После идентификации вы сможете оплачивать компьютерные игры и внутриигровые покупки, быстро оформлять и продлевать подписки, оплачивать товары и услуги в магазинах, кафе, ресторанах, переводить деньги юрлицам», – пояснили в банке.
Кроме того, с 21 июля Сбер Банк дает возможность осуществлять платежи в российских рублях в Сербию и Нигерию.
Дополнительное вознаграждение по таким платежам составит 1% от суммы, минимум ₽15 тыс. (примерно Br566).
Цептер Банк созывает акционеров на собрание
В Цептер Банке 2 июля состоится внеочередное общее собрание акционеров. На нем будет обсуждаться вопрос о досрочном прекращении полномочий члена наблюдательного совета, независимого директора банка и избрании нового члена набсовета. Голосовать по решению вправе акционеры финансовой организации.