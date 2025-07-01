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«Манчестер Сити» сенсационно вылетел из клубного чемпионата мира

  • 1.07.2025, 8:47
  • 1,190
«Манчестер Сити» сенсационно вылетел из клубного чемпионата мира
Фото: Getty Images

Английская команда уступила клубу из Саудовской Аравии.

В ночь на 1 июля состоялся поединок 1/8 финала клубного чемпионата мира 2025 года, в котором сошлись «Манчестер Сити» и «Аль-Хиляль» из Саудовской Аравии.

Основное время закончилось со счетом 2:2. В экстратаймах команды сначала обменялись забитыми мячами, а затем «Аль-Хиляль» вышел вперед.

Англичане сенсационно покидают турнир.

Манчестер Сити (Англия) — Аль-Хиляль (Саудовская Аравия) — 3:4

Голы: Бернардо Силва, 9, Холанд, 55, Фоден, 104 — Маркос Леонардо, 46, 113, Малком, 52, Кулибали, 94

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