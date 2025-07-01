Демонстрация слабости Путина Хикмет Джавадов

1.07.2025, 8:55

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Россия растеряла всех союзников и даже нейтрально настроенных партнеров.

То, что произошло 27 июня в Екатеринбурге, является ожидаемым и, я бы даже сказал, неизбежным развитием событий. Напомню, что в этом городе страны-оккупанта прошли массовые задержания азербайджанцев, которые сопровождались избиениями и пытками. По итогам так называемого рейда ФСБ и Следственного комитета России в отделения полиции были доставлены свыше 50 человек. Все они – этнические азербайджанцы, что уже говорит о преследовании по национальному признаку.

При этом в результате беспредела федералов погибли два брата – Зияддин и Гусейн Сафаровы. Особо отмечу, что Гусейн Сафаров был гражданином Азербайджана. Лживая российская пропаганда уже придумала чушь о том, что они скончались в результате «сердечного приступа». Странно, что на этот раз не вспомнили про пресловутую «визитку Яроша», якобы найденную при них.

Также есть информация о том, что азербайджанцев били электрошокером, дубинками и монтировками. Имеются видео- и фотодоказательства тяжелых увечий, полученных в результате противоправных действий российских правоохранителей. Но в стране-оккупанте пытаются извратить ход событий, тиражируя одну глупость за другой. И такое поведение России – неудивительно.

Вспомним в этой связи сбитый российской системой ПВО «Панцирь-С» самолет Embraer 190 авиакомпании Azerbaijan Airlines (AZAL), выполнявший рейс J2-8243 по маршруту Баку – Грозный. В результате катастрофы, напомню, погибли 38 человек из 67 находившихся на борту, включая обоих пилотов и одного бортпроводника.

Россия не только не признала своей очевидной вины в этом преступлении – кремлевские пропагандисты начали тогда тиражировать откровенную ложь и чушь про «столкновение пассажирского самолета со стаей птиц» или про «взрыв на борту». Также мы услышали тогда откровенное, шовинистическое хамство в адрес Азербайджана со стороны разных российских политиков, включая депутатов Госдумы РФ.

Ровно то же самое мы видим и сегодня. Судя по всему, разного рода российским ораторам спущена методичка с одинаковым содержанием – отрицать очевидное и врать, не краснея. Поэтому реакция азербайджанской стороны была предсказуемо жесткой: был отменен визит заместителя председателя правительства России Алексея Оверчука в Азербайджан. Кроме того, были отменены запланированные к проведению в Азербайджане государственными и частными предприятиями с участием России культурные мероприятия.

И это – только начало. Азербайджан готов жестко отстаивать свою справедливую позицию, что, очевидно, сильно раздражает Путина. Именно он является кукловодом всех тех кремлевских пропагандистов, которые врут про Азербайджан так же, как годами врали про Украину, про причину аннексии Крыма, а затем и полномасштабного вторжения в нашу страну.

Россия не может простить Азербайджану многого. В первую очередь – самостоятельной, по-настоящему независимой внешней политики. И, конечно, победы в 44-дневной войне, а затем и полного восстановления территориальной целостности в результате проведения в Карабахском экономическом регионе однодневной антитеррористической операции.

В Кремле мечтали видеть армяно-азербайджанский конфликт вечно «замороженным». Когда этого не произошло, в Кремле сузили свои надежды до бесконечного присутствия на азербайджанской земле «миротворцев». Но они были вынуждены покинуть Азербайджан после восстановления территориальной целостности государства. К тому же России нужны военнослужащие для войны против Украины. Поэтому, в том числе, «миротворцы» страны-оккупанта были вывезены из Карабахского региона Азербайджана и переброшены в Украину.

А еще Путин и его окружение не могут простить Азербайджану того, что официальный Баку регулярно и четко заявляет о признании территориальной целостности Украины. Плюс Азербайджан отправлял, отправляет и будет отправлять гуманитарную помощь Украине. Повлиять на официальный Баку руководство России не может. Вот потому и решило оно прибегнуть к карательным действиям против азербайджанцев, проживающих в РФ.

Это демонстрация не силы, а слабости России. Она растеряла всех союзников и даже нейтрально настроенных партнеров. Даже в Армении набирают силу антироссийские настроения. В этом смысле Путин добился удивительного – вызвать одинаковое презрение к возглавляемому им государству и среди азербайджанцев, и среди армян.

Теперь не только в Украине, но и, пожалуй, на всем постсоветском пространстве мечтают о распаде кровавой империи, несущей всем только горе.

Хикмет Джавадов, «Гордон»

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