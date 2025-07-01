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Лукашенко тушит пожар бензином

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  • 1.07.2025, 8:59
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Лукашенко тушит пожар бензином

У недавних заявлений правителя могут быть серьезные последствия.

Вряд ли кто-то возьмется сказать наверняка, как в голове Лукашенко складываются в логическую цепочку проблемы падежа скота, дефицит кадров в сельском хозяйстве и необходимость всеобщей воинской повинности, пишет «Салiдарнасць».

При этом несложно описать, как это все выглядит со стороны, глазами простого белоруса. Как и спрогнозировать, какие последствия могут иметь циничные признания наличия в стране крепостного права.

Да, слова 70-летнего правителя о том, что девушки замуж не пойдут за того, кто не служил, безнадежно далеки от предпочтений и настроений сегодняшней молодой генерации. Но они в любом случае напугают родных теперешних мальчишек.

На фоне всеобщего милитаристского угара и слов о том, что мы «еще как-то держимся и не воюем», угрозы заставить служить всех и каждого выглядят завершающим этапом в подготовке к той самой войне.

И всем ведь понятно, что воевать, если и придется, то не за страну, а ради удержания правящего режима у руля. Какой вывод из этого сделают ответственные и любящие родители?

Правильно — мы столкнемся с новой волной уезжающих. Одни отправят сыновей за рубеж в один конец на учебу или под любым другим благовидным предлогом. Другие – уедут целыми семьями.

У многих из нас в семьях остались те, кто помнит «крепостное право» советского образца. Когда простым колхозникам не выдавали паспорта. И попытка не только повесить вину за собственные ошибки на тех, кто сегодня только пришел в профессию, но и обещание привязать их намертво к полуживому колхозу, будет иметь свою цену.

В деревнях не появится больше агрономов и ветеринаров. Как не решится и проблема падежа скота и дефицита овощей. Наоборот, станет только хуже. Проверено другими экспериментаторами над экономикой и здравым смыслом.

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