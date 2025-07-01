закрыть
1 июля 2025, вторник, 9:35
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Трамп отменил американские санкции против Сирии

1
  • 1.07.2025, 9:07
Трамп отменил американские санкции против Сирии
Дональд Трамп
Фото: Getty Images

Ограничительные меры были введены еще в 2004 году.

Американский президент Дональд Трамп отменил санкции, введенные против Сирии еще в 2004 году.

Об этом говорится в пресс-релизе, опубликованном на сайте Белого дома.

В понедельник, 30 июня, Трамп подписал указ, которым отменил американские санкции, введенные против Сирии еще в 2004 году.

Действие этих ограничений прекратится уже во вторник, 1 июля, с целью поддержания пути страны к «стабильности и миру».

В указе указано, что Трамп отменяет санкции против Сирии, при этом сохраняя ограничения против свергнутого экс-диктатора страны Башара Асада и его соратников.

Также ограничения будут действовать в отношении «нарушителей прав человека, наркоторговцев и лиц, связанных с химическим оружием, ИГИЛ или ее аффилированных лиц, а также их иранских посредников».

Этот документ также позволяет ослабление экспортного контроля на определенные товары и отменяет ограничения на иностранную помощь Сирии, а также пересмотр статуса временного главы страны Ахмеда аль-Шараа как «террориста».

Затем Трамп поручил государственному секретарю Марко Рубио пересмотреть вопрос о признании Сирии государством-спонсором терроризма, а также: изучить возможности ослабления санкций в ООН для поддержки стабильности в Сирии.

Написать комментарий 1

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Запад наконец-то начал действовать
Запад наконец-то начал действовать Александр Кочетков
Свобода или рабство — третьего не дано
Свобода или рабство — третьего не дано Леонид Невзлин
Дай народу показания
Дай народу показания Ирина Халип
Иранский урок для Лукашенко
Иранский урок для Лукашенко Валерий Карбалевич