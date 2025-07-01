Трамп отменил американские санкции против Сирии

Трамп отменил американские санкции против Сирии1
- 1.07.2025, 9:07
Ограничительные меры были введены еще в 2004 году.
Американский президент Дональд Трамп отменил санкции, введенные против Сирии еще в 2004 году.
Об этом говорится в пресс-релизе, опубликованном на сайте Белого дома.
В понедельник, 30 июня, Трамп подписал указ, которым отменил американские санкции, введенные против Сирии еще в 2004 году.
Действие этих ограничений прекратится уже во вторник, 1 июля, с целью поддержания пути страны к «стабильности и миру».
В указе указано, что Трамп отменяет санкции против Сирии, при этом сохраняя ограничения против свергнутого экс-диктатора страны Башара Асада и его соратников.
Также ограничения будут действовать в отношении «нарушителей прав человека, наркоторговцев и лиц, связанных с химическим оружием, ИГИЛ или ее аффилированных лиц, а также их иранских посредников».
Этот документ также позволяет ослабление экспортного контроля на определенные товары и отменяет ограничения на иностранную помощь Сирии, а также пересмотр статуса временного главы страны Ахмеда аль-Шараа как «террориста».
Затем Трамп поручил государственному секретарю Марко Рубио пересмотреть вопрос о признании Сирии государством-спонсором терроризма, а также: изучить возможности ослабления санкций в ООН для поддержки стабильности в Сирии.