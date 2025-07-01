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Тысячам норвежцев сообщили о миллионных лотерейных выигрышах

  • 1.07.2025, 9:30
Тысячам норвежцев сообщили о миллионных лотерейных выигрышах
Фото: Shutterstock

Всему виной — ошибка в конвертации денег.

Норвежский лотерейный оператор Norsk Tipping в понедельник извинился перед несколькими тысячами людей, которые несколько дней назад получили сообщения о значительных выигрышах.

Об этом сообщает The Guardian.

Norsk Tipping признала, что в пятницу по ошибке сообщила «нескольким тысячам» клиентов о выигрыше значительных сумм денег в лотерее Eurojackpot из-за ошибки в конвертации денег.

«Тысячи норвежцев ошибочно получили сообщения о том, что они выиграли крупный приз в Eurojackpot. Это была ошибка, которая коснулась многих, и мы относимся к ней очень серьезно», – заявил в понедельник генеральный директор Norsk Tipping Вегар Странд.

Один из участников лотереи, 53-летний Оле Фредрик Свин, получил сообщение о выигрыше 1,2 миллиона норвежских крон – тогда как на самом деле он выиграл всего 125 крон.

На фоне ошибки норвежская лотерейная служба начала проверку, чтобы выяснить, не были ли нарушены законы об азартных играх, а министр культуры Норвегии Лубна Джаффери назвала ошибку «абсолютно неприемлемой».

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