Тысячам норвежцев сообщили о миллионных лотерейных выигрышах
- 1.07.2025, 9:30
Всему виной — ошибка в конвертации денег.
Норвежский лотерейный оператор Norsk Tipping в понедельник извинился перед несколькими тысячами людей, которые несколько дней назад получили сообщения о значительных выигрышах.
Об этом сообщает The Guardian.
Norsk Tipping признала, что в пятницу по ошибке сообщила «нескольким тысячам» клиентов о выигрыше значительных сумм денег в лотерее Eurojackpot из-за ошибки в конвертации денег.
«Тысячи норвежцев ошибочно получили сообщения о том, что они выиграли крупный приз в Eurojackpot. Это была ошибка, которая коснулась многих, и мы относимся к ней очень серьезно», – заявил в понедельник генеральный директор Norsk Tipping Вегар Странд.
Один из участников лотереи, 53-летний Оле Фредрик Свин, получил сообщение о выигрыше 1,2 миллиона норвежских крон – тогда как на самом деле он выиграл всего 125 крон.
На фоне ошибки норвежская лотерейная служба начала проверку, чтобы выяснить, не были ли нарушены законы об азартных играх, а министр культуры Норвегии Лубна Джаффери назвала ошибку «абсолютно неприемлемой».