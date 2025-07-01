«Двести, все двести» 1.07.2025, 9:41

В Донецке под удары Storm Shadow попал штаб 8-й армии РФ.

Ракеты Storm Shadow нанесли удар по важному военному объекту россиян в оккупированном Донецке.

Многие украинские каналы сообщают, что под ударом оказался штаб 8-й общевойсковой армии РФ, располагавшийся в здании Донецкого института цветных металлов.

Само здание находится рядом с ЦУМом, сообщает канал «Украина 365».

Военный аналитик Ян Матвеев заявил, что в здании ДонИЦМ, скорее всего, действительно находился штаб российской армии.

Ресурс Dnipro «Гарбуз» сообщает, что удар был нанесен ракетами Storm Shadow.

Паблик «Кіберборошно» утверждает, что удар пришелся по месту, где активно работали над беспилотниками и системами РЭБ.

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