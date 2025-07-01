Восемь политических партий Грузии объявили бойкот выборам

Восемь политических партий Грузии объявили бойкот выборам1
- 1.07.2025, 9:53
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Оппозиция выступала с заявлением.
Восемь политических партий Грузии отказались участвовать в выборах в органы местного самоуправления. По мнению представителей партий, местные выборы являются легитимизацией незаконного режима.
Бойкот объявили «Площадь Свободы», «Европейская Грузия», «Единое национальное движение», «Стратегия Агмашенебели», «Ахали», «Гирчи — Больше свободы», «Дроа» и «Федералисты». Общее заявление партий звучит так:
«Мы, прозападные политические партии и группы Грузии, целью которых является полный демонтаж российского режима Иванишвили, защита независимости и суверенитета Грузии, установление демократического управления европейского образца, создание безопасной среды и возможности для достойной жизни для наших граждан, а также вступление нашей страны в Европейский союз и НАТО, совместно заявляем:
Мы отказываемся участвовать в так называемых выборах в органы местного самоуправления, поскольку считаем, что в нынешних реалиях участие в этом процессе не будет служить интересам наших граждан, а лишь создаст видимость легитимности незаконного российского режима.
Мы осознаем необходимость совместных действий и заявляем, что сделаем все возможное, чтобы ускорить конец недемократической, олигархической системы нашей принципиальной, бескомпромиссной борьбой и работой. Мы считаем, что путь к победе лежит в полном несотрудничестве с режимом. Вместе с гражданами Грузии мы продолжаем общее национальное сопротивление. До конца».
В мае 2024 года в Грузии начались массовые протесты из-за закона об иностранных агентах. Правящая партия «Грузинская мечта» обвинила Запад в «финансировании революционного сценария в Грузии».
Осенью, после победы «Грузинской мечты» на парламентских выборах, протесты продолжились, поскольку оппозиция сочла результаты выборов сфальсифицированными.