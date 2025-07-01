Стало известно, как чувствует себя ребенок, которого белорус бросил на пол в аэропорту Шереметьево 1 1.07.2025, 10:15

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Врачи поделились прогнозом.

Ребенка, которого белорус бросил на пол в московском аэропорту Шереметьево (РФ), отключили от аппарата искусственной вентиляции легких. Об этом сообщил приближенный к российским силовикам телеграм-канал 112.

Мальчик дышит самостоятельно. Он все еще в тяжелом состоянии, но врачи выражают осторожный оптимизм — динамика хорошая. Его уже выводили из медикаментозной комы, но ненадолго — процесс пробуждения будет постепенным.

Напомним, инцидент произошел 23 июня в зоне выдачи багажа в аэропорту Шереметьево. Белорус подошел к чужому ребенку, поднял его на высоту и со всей силы бросил на пол. Изначально сообщалось, что мужчина прилетел из Кабула (Афганистан), но позже выяснилось, что он летел транзитом из Египта в Минск.

Пострадавшего малыша медики ввели в медикаментозную кому. У него диагностировали открытый перелом черепа, гематомы и перелом позвоночника.

Мужчине предъявили обвинение в покушении на убийство двухлетнего ребенка из хулиганских побуждений (ч. 3 ст. 30, п.п. «в, и» ч. 2 ст. 105 УК РФ). Санкция статьи предусматривает от восьми до двадцати лет колонии либо пожизненное заключение.

26 июня российский суд удовлетворил ходатайство следствия и заключил обвиняемого под арест на два месяца. По словам мужчины, он состоит на учете у психиатра с диагнозом шизофрения, судимости не имеет, пишет ТАСС. Он женат, воспитывает двух дочерей 2 и 13 лет. У него есть регистрация в России на территории Химок. Имеет среднее образование, работает монтажником кабельных сетей.

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