Дания начала председательство в ЕС 1.07.2025, 10:18

Страна представила свою программу с ключевыми целями.

Дания, которая с 1 июля принимает на себя председательство в Совете ЕС на полгода, представила свою программу с ключевыми целями.

Об этом говорится на сайте, посвященном датскому председательству, сообщает «Европейская правда».

Под лозунгом «Сильная Европа в меняющемся мире» датское председательство будет работать над обеспечением безопасности, конкурентоспособности и экологичности Европы.

«ЕС сталкивается с новым международным порядком, характеризующимся неопределенностью, глобальной стратегической и экономической конкуренцией и ростом уровня конфликтов. Именно поэтому ЕС должен быть способным действовать самостоятельно», – говорится в сообщении.

Отмечается, что сила ЕС заключается, среди прочего, в европейском единстве, прочном экономическом фундаменте, стабильных демократиях и социально сбалансированных обществах.

«Эту силу необходимо развивать дальше и использовать для продвижения и защиты как европейских интересов, так и международного правового порядка», – говорится в сообщении.

Во время своего председательства в ЕС Дания будет работать «над созданием сильного и решительного ЕС, который берет на себя ответственность за собственную безопасность и укрепление своей конкурентоспособности».

«Это требует от ЕС подкрепить слова действиями и решить вызовы, стоящие перед ним. Экологический переход является необходимым условием для построения более безопасной и конкурентоспособной Европы», – резюмируется в сообщении.

До Дании в Совете ЕС председательствовала Польша.

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