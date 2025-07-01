Дания начала председательство в ЕС
- 1.07.2025, 10:18
Страна представила свою программу с ключевыми целями.
Дания, которая с 1 июля принимает на себя председательство в Совете ЕС на полгода, представила свою программу с ключевыми целями.
Об этом говорится на сайте, посвященном датскому председательству, сообщает «Европейская правда».
Под лозунгом «Сильная Европа в меняющемся мире» датское председательство будет работать над обеспечением безопасности, конкурентоспособности и экологичности Европы.
«ЕС сталкивается с новым международным порядком, характеризующимся неопределенностью, глобальной стратегической и экономической конкуренцией и ростом уровня конфликтов. Именно поэтому ЕС должен быть способным действовать самостоятельно», – говорится в сообщении.
Отмечается, что сила ЕС заключается, среди прочего, в европейском единстве, прочном экономическом фундаменте, стабильных демократиях и социально сбалансированных обществах.
«Эту силу необходимо развивать дальше и использовать для продвижения и защиты как европейских интересов, так и международного правового порядка», – говорится в сообщении.
Во время своего председательства в ЕС Дания будет работать «над созданием сильного и решительного ЕС, который берет на себя ответственность за собственную безопасность и укрепление своей конкурентоспособности».
«Это требует от ЕС подкрепить слова действиями и решить вызовы, стоящие перед ним. Экологический переход является необходимым условием для построения более безопасной и конкурентоспособной Европы», – резюмируется в сообщении.
До Дании в Совете ЕС председательствовала Польша.