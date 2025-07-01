Белорусы, желающие переехать на работу в Польшу, столкнулись с новыми препятствиями 1.07.2025, 10:23

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В чем дело?

Белорусы, желающие переехать на работу в Польшу, столкнулись с новыми препятствиями. Рабочие визы в стране выдают настолько медленно, что за это время срок действия разрешения на работу просто истекает, а потенциальные работники оказываются в ловушке.

«Белсат» и юрист по иммиграционному праву Дарья Гришанович объясняют, что делать в таком случае.

В чем проблема?

Сложности появились после вступления в силу в Польше нового закона Об условиях допустимости поручения работы иностранцам, который, в частности, сократил с трех до двух месяцев срок, в течение которого работодатель обязан уведомить воеводу, выдавшего разрешение на работу, что работник не приступил к исполнению своих обязательств.

Очень важное уточнение: речь идет о получении разрешения на работу (zezwolenie na pracę), а не о заявлении о поручении выполнения работы (oświadczenie o powierzeniu wykonywania pracy), которое предусмотрено как упрощенный вариант разрешения для граждан пяти стран, в том числе Беларуси (но уже не для граждан России).

Кроме прочего, в случае разрешения на работу с 1 июня 2025 года работодатели должны уведомить воеводу через портал Praca.gov.pl о ситуации, когда:

- иностранец не начал работать в течение двух месяцев с начала срока действия разрешения;

- перестал работать более двух месяцев назад;

- закончил работу более чем за два месяца до истечения срока действия разрешения.

Если работодатель не выполнит своих обязательств и не предоставит информацию, то он может быть наказан штрафом до пяти тысяч злотых.

До этого закона разрешение на работу действовало три месяца, а сейчас – только два. Но главная проблема в том, что рабочую визу Польши в Беларуси сейчас почти невозможно получить. А скоро – и подавно.

В результате ситуация складывается такая: белoрус договаривается с работодателем в Польше, получает необходимые документы и разрешения, а потом начинаются бесконечные попытки записаться на визу.

Записи на подачу документов на польскую визу в Минске сейчас приходится ждать четыре месяца и дольше.

Пока белoрусы пытаются записаться на визу или ждут ее получения, истекают два месяца с начала действия разрешения на работу и работодатель обязан сообщить, что работник не приступил к работе. После этого государственный орган аннулирует разрешение.

Что делать?

Работников из Беларуси становится все меньше, тогда как белoрусов, желающих переехать на работу в Польшу из Литвы и Грузии, – только больше, отмечает юрист по иммиграционному праву Дарья Гришанович.

Она напоминает, что для граждан Беларуси предусмотрен упрощенный вид документа –заявление о поручении выполнения работы (oświadczenie o powierzeniu wykonywania pracy), за получением которого рекомендуется обращаться в первую очередь.

Такой документ оформляется гораздо быстрее: в Варшаве рассмотрение занимает примерно три недели, хотя определенный правилами срок – семь рабочих дней. Однако на практике из-за введения новых норм и увеличения объемов работы государственных органов сроки рассмотрения могут быть еще большими.

В случае, когда по причинам, не зависящим от заявителя, выдается именно разрешение на работу (zezwolenie na pracę) либо когда речь идет о гражданах других государств, включая Россию и Узбекистан, получение разрешения на работу обязательно и не имеет альтернатив.

К сожалению, в этой ситуации самому работнику сделать почти ничего нельзя, поэтому советы будут больше для работодателей:

–проинформировать воеводу, что иностранец не начал работать

В этом случае работодатель выполнит свое обязательство и избежит штрафа.

– написать воеводе (лучше в этом же письме) просьбу не аннулировать разрешения на работу

Лучше сделать развернутое объяснение причины: работник не начал работать из-за того, что иностранец в процессе получения визы, сделать которую в Беларуси очень сложно. По возможности, нужно приложить какое-либо подтверждение написанного.

«На моей практике до 1 июня это работало и иностранцам не аннулировали разрешения, пока они ждали визу. Однако надо отметить, что это была воля польского государственного органа, а не его обязательство, поэтому гарантировать такой результат нельзя. Будет ли это работать по-прежнему с введением новых правил – пока неизвестно и будет ясно в ближайшие месяцы. В случае аннулирования разрешения необходимо обращаться за повторным его получением», – говорит Дарья Гришанович.

Кроме того, эксперт советует работодателям думать о разрешении на работу для иностранца заранее, так как его получение от воеводы также требует времени. Сам работник может «ловить сроки» на визу заранее и, если найдется что-то через несколько месяцев, то сразу брать. За это время у работодателя будет возможность получить разрешение на работу.

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