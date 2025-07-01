Дроны атаковали в Ижевске стратегический завод «Купол» 1 1.07.2025, 10:35

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Там россияне производят ЗРК «Тор» и РЛС.

В России заявили о якобы атаке беспилотников на город Ижевск. Взрывы слышали возле электромеханического завода «Купол», где россияне производят ЗРК «Тор» и РЛС.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на российский ресурс Astra и руководителя украинского Центра противодействия дезинформации СНБО Андрея Коваленко.

Так, сегодня в городе Ижевск, прозвучали несколько громких взрывов. После этого местные сообщили о сильном пожаре. В сети появились кадры с якобы прилетом одного из дронов.

Российские источники утверждают, что атаке подверглось одно из предприятий, расположенное в городе. В частности, очевидцы указывают на район, где расположен Ижевский электромеханический завод «Купол» - предприятие, которое производит зенитные ракетные комплексы «Тор» и радары для армии РФ.

Также появилась информация, что Росавиация временно ограничила прием и отправку рейсов в аэропорту Ижевска.

Факт взрывов подтвердил и руководитель Центра противодействия дезинформации при СНБО Андрей Коваленко.

«В российском Ижевске - взрывы. Там есть, например, Ижевский электромеханический завод «Купол» - это один из главных производителей ЗРК «Тор» и ударных БПЛА «Гарпия-А1» для армии РФ», - написал он.

Официальные российские власти инцидент пока не комментируют. Губернатор Удмуртии лишь заявил, что «все оперативные службы работают на месте» и пообещал предоставить дополнительную информацию позже.

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