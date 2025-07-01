Компания, связанная с кумом Путина, поставляет товары с оккупированных территорий Украины на белорусские предприятия 1.07.2025, 10:42

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Среди покупателей — гиганты промышленности.

Грузы с оккупированных территорий Украины в Беларусь поставляет компания, еще в прошлом году аффилированная с бывшим украинским политиком и олигархом Виктором Медведчуком, известным как кум Путина.

Это выяснили украинские журналисты. Белорусский расследовательский центр, по следам их расследования, узнал, какие крупные отечественные предприятия с ней сотрудничают.

«Флоранс» — для Беларуси

В 2024 году с оккупированных территорий Украины белoруcские предприятия приняли 674 вагона всевозможных грузов. Из чего более 40% — в последнем квартале.

Журналисты БРЦ узнали об этом из документов, к которым получило доступ «Сообщество железнодорожников Беларуси». Перевозчиком выступило российское ООО «Флоранс».

Компания возила преимущественно металлическое и минеральное сырье, но в конце 2024-го появилась новая позиция — антрацит. Именно в четвертом квартале девять вагонов этого сорта каменного угля доставили для ОАО «Скидельский сахарный комбинат».

В этом году перевозки из оккупированных территорий в Беларусь продолжаются, хотя и в существенно меньшем размере.

Согласно информации «Сообщества железнодорожников Беларуси», в первом квартале 2025-го белoруcские предприятия при посредничестве «Флоранс» получили 30 вагонов грузов. 14 вагонов с разными стальными изделиями приняло ОДО «Металлургическая компания Промстройметалл».

Семь вагонов листовой стали получило ЗАО «ОЗТМ» (Осиповичский завод транспортного машиностроения), столько же вагонов литейного кокса в этот период пришло на адрес ОАО «Гомельстройматериалы».

Маршруты поставок

Согласно информации «Сообщества железнодорожников Беларуси», логистическая цепочка выглядит следующим образом: грузы вывозят с оккупированных регионов Донбасса, Запорожья и Херсонщины железной дорогой в Россию, а оттуда — в Беларусь.

«Флоранс» выступает организатором перевозки на российском участке маршрута и далее до белoруcской границы, после чего эстафету принимают белoруcские перевозчики-экспедиторы.

БРЦ удалось выяснить дополнительные детали этой схемы. В этом году в феврале около 70 тонн металлической продукции выехало из Енакиева в оккупированной части Донецкой области на станцию Степянка под Минском.

Получателем выступила «Металлургическая компания Промстройметалл», а экспедитором на территории Беларуси — ООО «Авантрейл».

Также мы узнали, откуда шли некоторые грузы: в прошлом году товары отправлял ООО «Донецкий завод кислотоупорных материалов». Он доставил две партии по 69 тонн диабазовых порошков для частного предприятия «Спецхимкомплект», зарегистрированного в Минской области.

Среди основных белoруcских заводов-потребителей товара, который заходит через «Флоранс», — автомобилестроительный гигант «БелАЗ» (полное название — Открытое акционерное общество «БЕЛАЗ» — управляющая компания холдинга «БЕЛАЗ-ХОЛДИНГ»), Осиповичский завод транспортного машиностроения и минский производитель строительных материалов ОАО «Керамин».

«Флоранс» с и без Медведчука

В конце 2023 года проект «Система» впервые сообщил о связи между «Флоранс» и Виктором Медведчуком. Журналисты выявили, что на оккупированном Донбассе малоизвестная компания вытеснила предыдущего перевозчика, связанного с олигархом Сергеем Курченко, и стала основным логистическим оператором.

В том же году российское правительство сообщило о возможности использования «Флоранс» в качестве перевозчика для железнодорожных грузов на оккупированные территории Украины. Компания в решении не упоминается, но контакты предложенного перевозчика те же, что и на сайте «Флоранс».

Журналисты из Slidstvo.Info и KibOrg выяснили, что компания вывозила украинское зерно в 2023 году и на протяжении 2024-го обслуживала крымский титановый бизнес, который после аннексии перешел от олигарха Дмитрия Фирташа к братьям Аркадию и Борису Ротенбергам, близким друзьям Владимира Путина.

С правителем России связан и Медведчук. Путин — крестный отец его дочери Дарии. Крестная мать — Светлана Медведева, жена заместителя председателя Совета безопасности РФ Дмитрия Медведева.

В Украине Медведчука обвиняют в государственной измене и нарушении обычаев войны. Его задержали в апреле 2022 года, а в сентябре передали России в рамках масштабного обмена пленными. В мае 2021 года журналисты установили, что компания Виктора Медведчука сотрудничает с фирмами одного из «кошельков» Лукашенко — Николая Воробья.

В начале 2025 года «Флоранс» пережила структурные изменения. Согласно российскому реестру, из числа совладельцев фирмы в январе вышла компания АО «Терминал». Именно через нее ранее — с августа 2023 года по январь этого — прослеживалась связь «Флоранс» с Медведчуком.

Новым собственником стало АО «Алиот», которым владеет Тимур Сатдаров. До того, как стать собственникам крупной международной транспортной компании, мужчина имел в России мелкий бизнес по продаже крафтовых консервов. Доказать его связь с Медведчуком на момент публикации не удалось.

В чем нарушение закона?

Страна-оккупант не имеет права вывозить продукцию или ресурсы с оккупированной территории. Такие действия могут рассматриваться как мародерство. Такое положение содержит 55 статья Гаагской конвенции:

«Государство, занявшее область, должно признавать за собою лишь права управления и пользовладения по отношению к находящимся в ней и принадлежащим неприятельскому Государству общественным зданиям, недвижимостям, лесам и сельскохозяйственным угодьям. Оно обязано сохранять основную ценность этих видов собственности и управлять ими согласно правилам пользовладения».

БРЦ неоднократно расследовал, как российские компании вывозят в Беларусь продукцию с оккупированных украинских территорий. В частности — семя рапса и подсолнечника.

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