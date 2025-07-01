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В Беларуси выявили три 100-долларовые «суперподделки»

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  • 1.07.2025, 11:09
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В Беларуси выявили три 100-долларовые «суперподделки»

Они имитируют настоящую купюру настолько хорошо, что ее сложно отличить от оригинала.

В январе — марте 2025 года в Беларуси выявили 184 фальшивых денежных знака: 183 банкноты и 1 монету, сообщили в Нацбанке.

Из общего числа подделок чаще всего выявлялись фальшивые доллары (92,4%), следом идут российские рубли (5,4%) и евро (2,2%). Подделок белорусских рублей за первый квартал года не выявлено.

Количество поддельных купюр номиналом 100 долларов США относительно первого квартала 2024 года сократилось на 10%, а банкнот номиналом 50 долларов США увеличилось в два с половиной раза.

«Из числа выявленных поддельных долларов США пять банкнот относились к категории частичных подделок — четыре номиналом 50 долларов и одна номиналом 20 долларов. Данные подделки изготовлены из подлинных банкнот долларов США, на которых произведены изменения основных буквенно-цифровых изображений на более высокий номинал. К категории суперподделок относились три банкноты номиналом 100 долларов США. Выявленные поддельные доллары США являлись ранее известными

разновидностями подделок», — отметили в Нацбанке.

Число фальшивых банкнот номиналом 5000 российских рублей снизилось вдвое, однако они все равно составляют 80% от всех выявленных подделок в российской валюте.

«В отчетном периоде выявлены единичные подделки банкнот евро номиналами 100 и 50 евро — 2 и 1 штука соответственно. В сравнении с аналогичным периодом 2024 года не выявлялись банкноты номиналами 500 евро и 20 евро. Все количество поддельных монет составила одна монета номиналом 2 евро», — рассказали в Нацбанке.

Суперподделка — это высококачественная поддельная банкнота, имитирующая настоящую купюру настолько хорошо, что ее сложно отличить от оригинала.

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