«Сила Сибири» второй свежести Михаил Крутихин

1.07.2025, 11:10

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Газпромовское лобби в СМИ вновь возбудилось.

Появились сведения, будто Пекин заинтересовался «Силой Сибири-2». Причина – обострение ситуации на Ближнем Востоке. Может ли такое быть?

Возмутителем спокойствия выступила респектабельная газета Wall Street Journal — в ее публикации как раз и говорится о возможном пробуждении интереса китайцев к дополнительным поставкам российского газа и, следовательно, к проекту газопровода «Сила Сибири-2».

Авторы ссылаются на анонимные источники, «близкие к принятию решений в Пекине», и предполагают, что китайцы могут пересмотреть многолетнее неприятие этого проекта, потому что поставки из района Персидского залива, включая катарский сжиженный природный газ, могут быть затруднены из-за ирано-израильского конфликта и закрытия Ормузского пролива.

Договоренностей как не было, так и нет

Аргументация эта, мягко говоря, запоздала. Военная фаза конфликта между Израилем и Ираном завершилась практически полной нейтрализацией оборонного и агрессивного потенциала Исламской республики. Судоходству через Ормузский пролив ничто не угрожало. Цены на энергоносители продемонстрировали, что рынок не отреагировал на буйную риторику и угрозы тегеранских «ястребов». Угрозы для поставок из этого региона в Китай не существует.

Тот факт, что китайцы полностью прекратили импортировать сжиженный газ из США, тоже нельзя считать поводом в пользу «Силы Сибири-2». Это отражение продолжающегося жёсткого торга между Вашингтоном и Пекином в рамках так называемой «тарифной войны». Торг этот по всем признакам может в ближайшее время закончиться, и Китай наверняка возобновит закупки американского газа: его стратегией остаётся диверсификация поставщиков и стремление получать энергоносителей из максимального числа источников, не отдавая предпочтения ни одному из них. Оптимизм газпромовских рупоров по поводу такого развития событий вряд ли оправдан.

К тому же нельзя забывать и стремления китайцев к сокращению импорта через развитие альтернативных источников энергии, разработку собственных запасов и внедрение энергосберегающих технологий.

Что же происходит с проектом «Сила Сибири-2», на который Китай не соглашается, несмотря на долгие уговоры на президентском уровне? Если верить «Газпрому», проектно-изыскательские работы на трассе предполагаемого газопровода начались пять лет тому назад. За этот срок можно было не только спроектировать, но и наполовину проложить трубу. Главное препятствие для продвижения проекта — китайцы не подписали ни одного документа, содержащего конкретные обязательства принимающей газ стороны.

Более того, на переговорах Пекин выдвинул издевательское требование получать этот газ по внутрироссийским ценам. Это лишает дорогостоящий проект всякого коммерческого смысла. Стоит напомнить, что некоммерческой остается и ныне действующая система поставок газа в Китай по первой «Силе Сибири».

Неужели это означает, что проект «Сила Сибири-2» не имеет шансов на осуществление?

Зачем действительно нужна «Сила Сибири-2»

Вывод неверный сразу по нескольким серьёзным причинам.

Во-первых, «Газпром» нельзя рассматривать как коммерческую компанию, заботящуюся о минимизации издержек и максимизации прибыли в интересах акционеров, об элементарной рентабельности. Мегапроекты, которые компания начинает и финансирует, имеют яркую политическую окраску и могут считаться исключительно имиджевыми для руководства России — независимо от колоссальных средств, которые идут на такие провальные затеи, как «Северные потоки», «Южный поток», на новый газотранспортный коридор с Ямала к этим потокам, на трассу «Сахалин-Хабаровск-Владивосток» и, в конце концов, на первую «Силу Сибири».

Во-вторых, у величественных (и неокупаемых) газпромовских проектов есть и такая мотивация, как нажива близких к российскому руководству предпринимателей. Подрядчиками — часто без конкурса — становятся именно их фирмы, а сметы на производство работ и материалы искусственно раздуваются.

В-третьих, сильной мотивацией строительства «Силы Сибири-2» стала необходимость исправить ошибку, допущенную при заключении с китайцами контракта на поставки газа в 2014 году. Ресурсами двух месторождений: Ковыкты в Иркутской области и Чаянды в Якутии выполнить этот контракт невозможно. «Газпром» обязался поставлять из них в Китай в течение 30 лет по 38 млрд кубометров газа ежегодно, что требует добычи 42 млрд кубометров в год, а месторождения, по оценке работающих на них геологов и промысловиков, потеряют свой потенциал задолго до истечения этого срока.

Открытую под фанфары «Силу Сибири» надо спасать. В «Газпроме» подумали было вернуться к концепции, которую компания закладывала еще в 2013 году в начальный проект поставок газа в Китай, то есть подключить к добыче запасы других якутских месторождений: Тас-Юряхского, Верхневилючанского и Чонской группы. Однако оказалось, что на разработку этих запасов и вывод их на требуемый уровень добычи потребуется слишком много времени. (Злые языки в компании продолжают утверждать, что отказ от создания новых якутских газовых проектов мотивирован тем, что на обустройстве месторождений коррупционерам никак не разгуляться со сметами; другое дело — привычный «распил бабла» на прокладке магистральных газопроводов).

Руководство «Газпрома» решило подать необходимые объёмы газа в «Силу Сибири» не откуда-то, а из далёкого Ямало-Ненецкого автономного округа и проложить оттуда новую трассу мощностью 50 млрд кубометров в год. Более того, эту же магистраль соединят через инфраструктуру «Силы Сибири» с газопроводом Сахалин – Хабаровск – Владивосток — чтобы обеспечить газом уже подписанный с китайцами контракт на 10 млрд кубометров в год по дальневосточному маршруту. На Сахалине, где из-за санкций остановлено освоение Южно-Киринского месторождения, газа для этого явно недостаточно, и выполнять контрактные обязательства помогут поставки с Ямала (по чудовищно длинному и нерентабельному маршруту).

Фактически строительство «Силы Сибири-2» уже стартовало. В прошлом году начата прокладка 800-километровой трассы от «Силы Сибири» до Хабаровска, откуда газ сможет пойти во Владивосток и дальше в Китай. Создание переходов через границу с китайцами уже согласовано.

Начата работа и на главной трассе с Ямала. Осуществляется этот проект частями, под видом повышения пропускной способности отдельный участков давно построенного трубопровода, который снабжает газом российских потребителей в Томской, Новосибирской, Кемеровской областях и идёт до Алтая. Спрос на газ там, в газпромовских масштабах, микроскопический, и доводить ежегодную мощность реконструируемых участков до 50 млрд кубометров бессмысленно — если не учесть долгосрочных планов соединения этого маршрута с «Силой Сибири» в Иркутской области.

Итак, «Газпром» уже строит «Силу Сибири-2» по указанным причинам, не дожидаясь, пока китайцы дадут или не дадут согласие на прием новых объемов газа по предлагаемому маршруту через Монголию.

То, что Китай не возьмёт на себя хотя бы часть расходов на этот проект, понятно. Достаточно вспомнить, как газпромовцы заявляли, что китайцы предоставят до 20 млрд долларов на строительство первой «Силы Сибири», хотя заявления эти не соответствовали истине. Китайских денег тот газопроводный проект так и не увидел. Теперь ситуация повторяется. Прагматичные деятели в Пекине с удовольствием будут наблюдать, как «Газпром» тратит деньги на расширение восточной газотранспортной инфраструктуры, и, возможно, когда-нибудь согласятся получать через границу дополнительные объёмы газа по удобной для них цене.

Все движется по цепочке. Начинается с залихватских планов покорения китайского газового рынка, потом заключаются заведомо неприбыльные контракты, потом выясняется, что контракты невыполнимы из-за нехватки ресурсов, а потом приходятся делать «работу над ошибками», тратя баснословные деньги на новые неокупаемые проекты. В выигрыше, помимо китайцев, оказываются только «приблатнённые» газпромовские подрядчики.

Михаил Крутихин, The Moscow Times

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