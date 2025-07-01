NI: Французский ответ Кремлю

NI: Французский ответ Кремлю2
- 1.07.2025, 11:23
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Париж представил новые «роевые» беспилотники.
На авиасалоне в Париже европейский оборонный концерн MBDA представил новый беспилотник типа OWE (One-Way Effector), разработанный как оружие перегрузки обороны — оно предназначено для прорыва вглубь вражеской ПВО, чтобы активировать системы защиты и тем самым облегчить их уничтожение авиаударами, пишет The National Interest (перевод — сайт Charter97.org).
OWE оснащен 40-кг боевой частью и способен пролетать до 500 км благодаря реактивному двигателю. Главная особенность дрона — возможность работать в «роевом» режиме, массово атакуя цели и перегружая вражеские системы ПВО. Несмотря на невысокую скорость и ограниченную маневренность, его массовое производство и низкая стоимость компенсируют эти недостатки.
MBDA планирует производить до 1 000 таких дронов в месяц, используя гражданские производственные цепочки и компоненты. Это позволит удешевить разработку и быстро масштабировать выпуск, в отличие от традиционной западной оборонной модели с затяжными сроками и перерасходом бюджета.
Система использует наземные пусковые установки, она работает автономно и способна функционировать в условиях радиоэлектронного подавления. Первый демонстрационный полет запланирован на осень 2025 года, а серийное производство — к 2027-му.
Франция позиционирует OWE как часть новой европейской оборонной стратегии, направленной на усиление военного потенциала на фоне растущей угрозы со стороны России.