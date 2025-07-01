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Вот Баку и ответил

  • Кирилл Набутов
  • 1.07.2025, 11:33
  • 1,382
Вот Баку и ответил

Задержание двух бравых российских шпиончиков-«журналистов» добавляет перца в супчик последних дней.

Азербайджан, как и другие бывшие «советские республики», набит московской агентурой и привык это терпеть, но тут не выдержал: сначала – сбитый русскими над Грозным азербайджанский самолет (зимой), теперь – убийство двух азербайджанцев в Екатеринбурге. Ребятки из Ебурга были, прямо скажем, далеки от соблюдения законов и весьма борзо резвились на Урале много лет, но слишком уж топорно с ними разобрались тамошние менты. Вот Баку и ответил.

Но пока мы наблюдаем за развитием азербайджанского сюжета и воплями Марго Симонян о ее мальчиках-шпиончиках, совершенно выпала из поля нашего внимания одна очень печальная дата, тоже связанная с активным присутствием «московских» в других странах.

Исполнилось 75 лет с того дня, как захватившие власть в Чехословакии коммунисты казнили героическую женщину, юриста Миладу Горакову. Казнили ее как врага народа, естественно. Этим большевики любили заниматься. В годы войны ее арестовывало гитлеровское гестапо за антифашистскую работу, и то не расстреляло.

А вот палачи сталинского холопа Готвальда – убили. После сфальсифицированного судебного процесса, который они готовили под руководством московских «советников».

Кирилл Набутов, Telegram

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