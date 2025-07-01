Стихия срывала крыши и валила деревья по всей стране 1.07.2025, 11:30

Сегодня ветер усилится.

Сильный ветер, который бушевал в стране 30 июня, повалил 100 деревьев, повреждены авто и кровли зданий, сообщает МЧС.

По оперативным данным, за прошедшие сутки зафиксированы 100 случаев падения деревьев в Брестской (2), Витебской (15), Гомельской (5), Гродненской (8), Минской (10) и Могилевской (37) областях и в Минске (23). Упавшими деревьями повреждены 7 автомобилей в Витебской (2) и Минской (2) областях и в Минске (3). Пострадавших нет.

В Минской области из-за сильного ветра спасатели зафиксировали падение деревьев в 5 районах области: Березинском, Борисовском (3), Крупском, Минском (3), Солигорском (2). Упавшим деревом в Борисове повреждены два легковых автомобиля.

В Минске в результате усиления северо-западного ветра порывами 15−20 м/с работники МЧС 27 раз выезжали на вызов. Из них 23 — на распиловку аварийных деревьев (веток), 2 — на демонтаж рекламного плаката с билборда, 1 — на демонтаж аварийного дорожного знака; 1 на — демонтаж аварийного листа жести. В результате непогоды повреждены 3 автомобиля.

В Могилевской области самый сильный ветер — 23 метра в секунду — был в Мстиславском районе. Из-за непогоды никто не пострадал, но были повреждены четыре кровли общественных зданий в Чаусском (магазин «Родны Кут») и Мстиславском районах (столярная мастерская и склад ГУО «Мстиславская специальная общеобразовательная школа-интернат для детей с тяжелыми нарушениями речи» и здание учебного корпуса УО «Мстиславский государственный строительный профессионально-технический колледж»).

В Гродненской области зафиксированы случаи падения деревьев в Дятловском, Волковысском, Гродненском, Ивьевском и Лидском районах, а также городе Гродно.

Поваленные деревья повредили нежилой дом в Ивьевском районе, в Волковыске — кровлю магазина, а в Лидском — забор частного домовладения. В Волковыске работники МЧС оказывали помощь в снятии сорванного металлического колпака вентиляции с кровли.

В Витебске спасатели пять раз выезжали пилить деревья. И еще несколько раз в Витебском районе.

В результате падения деревьев повреждены 2 автомобиля.

На Гомельщине помощь спасателей понадобилась в деревне Дубовый Лог Добрушского района, где упавшее дерево перекрыло проезжую часть. Утром 1 июля спасатели выезжали в Кормянский район, где в Высоковском детском саду зависла при входе на территорию сломанная верхушка дерева.

Спасатели предупреждают, что сегодня, 1 июля, по Минску также ожидается усиление северо-западного ветра порывами 15−20 м/с.

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