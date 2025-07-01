Ученые: На Земле было намного больше дней в году, чем сейчас 1.07.2025, 11:37

Где они потерялись?

Вращение Земли постепенно замедляется, а это значит, что раньше дней в году было больше. В конце эры динозавров в одном земном году было 372 дня.

Когда же Земля только сформировалась, она вращалась вокруг собственной оси очень быстро, поэтому в один год вмещалось по крайнее мере 500 дней, а может и больше, пишет IFL Science (перевод - «Фокус»).

По словам ученых, никаких резких скачков в количестве дней в году не было, все происходило постепенно.

Не секрет, что планеты вращаются с разной скоростью. К примеру, Юпитеру требуется 9,9 земных часа, чтобы завершить свой оборот. Сутки же на Венере длятся около 243 земных дня. Скорость вращения планет почти всегда остается прежней еще с момента их формирования в протопланетном облаке.

Но вращение Земли замедляется из-за Луны. Хотя наш спутник и не самый большой в Солнечной системе, все же он достаточно велик по сравнению с Землей. Поэтому Луна оказывает значительно географическое влияние на Землю, в том числе и замедляя ее.

Потому как Луна находится рядом с Землей почти с момента ее рождения, она все это время замедляет вращение. В разные моменты истории у Земли было разное количество дней в году. Но вычислить точное количество дней достаточно сложно.

Некоторые ученые подсчитали, что 1,4 млрд лет назад день на Земле длился около 18 часов, а это значит 490 дней в году. Но методы такого подсчета предполагают, что процессы, которые удлиняют земные дни, были относительно постоянными.

В более поздних исследованиях такой подход ставится под сомнение. Ученые обращают внимание на то, что от 2 до 1 млрд лет назад вращение Земли почти не менялось. Это могло произойти из-за Солнца, которое ускоряет вращение планеты нагревая атмосферу, что противодействовало замедлению со стороны Луны. Если такие расчеты верны, то огромным период времени на Земле было 460 дней.

Недавно разобраться с задачей ученым помогли кораллы. Как и у деревьев, рост многих кораллов совпадает с сезонами. Это оставляет запись роста, как годичные кольца на деревьях, что позволяет нам определить их возраст. Но некоторые мелководные кораллы регистрируют не только смену сезонов, но также приливы и отливы.

В 1963 году профессор Джон Уэллс из Корнелльского университета написал новаторскую работу, посвященную окаменелым кораллам из девона, который был 380 млн лет назад. На основе данных, полученных из окаменелостей, Уэллс просчитал, что в тот период времени на Земле было 400 дней в году, плюс-минус неделя.

После этого коллеги Уэллса выяснили, что в силурийский период (444-419 млн лет назад) количество дней в году составляло от 400 до 420. Если такие предположения верны, то до силурийского периода дни должны были быть еще длиннее, но без доказательств назвать точно количество крайне сложно.

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