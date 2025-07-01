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Daily Express: Хаос в российской экономике

  • 1.07.2025, 11:38
Daily Express: Хаос в российской экономике

Путин отчаянно пытается снизить инфляцию.

Путин надеется на снижение инфляции в стране до 7% в 2025 году, несмотря на неутешительный прогноз Центрального банка России. Об этом он заявил 20 июня во время пленарного заседания Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ), пишет Daily Express (перевод — сайт Charter97.org).

«Центральный банк и правительство озвучили необходимые усилия», — отметил Путин. По данным «Интерфакса», годовая инфляция на 16 июня составила 9,6%. Несмотря на это, официальная цель регулятора остается 4%.

В Банке России объясняют такую политику тем, что инфляция выше 4% уже заметна для граждан и бизнеса, а более высокие уровни вызывают нестабильность цен. Тем не менее, это вызывает критику со стороны других представителей власти.

Глава Минэкономразвития Максим Решетников заявил: «Мне кажется, между полюсами «4% или как в Турции» есть пространство для обсуждения. Я за то, чтобы наряду с верой в 4% была хоть капля любви к экономике».

Критика прозвучала и от главы ВТБ Андрея Костина: «Инфляция в 40% — это плохо, но если она в пределах 10%, я считаю, это просто прекрасно».

Таким образом, в российском экономическом блоке растет напряжение между сторонниками жесткой антиинфляционной политики и теми, кто призывает сосредоточиться на росте экономики.

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