«Облапошили на $500» 1.07.2025, 11:48

иллюстративное фото

Двое мужчин проворачивают на улице дерзкую схему.

Уличные продавцы продолжают осваивать новые легенды. Читатель «Онлайнера» Дмитрий говорит, что столкнулся с двумя сомнительными персонажами в Боровлянах — в итоге остался без 1650 рублей и с подделками Apple.

Все случилось вечером 25 июня. Дмитрий ждал на остановке автобус, когда к нему подошли двое мужчин — одному было лет 25, другой был чуть старше.

Основной диалог вел парень помладше, который поделился неприятной историей: они с другом приехали в Беларусь, выпили и потеряли все деньги в казино. Теперь нужно вернуться в Астрахань, а у них нет ни копейки, так что ищут деньги и даже готовы вернуть все в двойном размере (утверждали, что «их крутой автомобиль ест много топлива»).

— Я, естественно, немного опешил, хотелось помочь сразу, но пояснил, что они незнакомые мне люди и доверия у меня нет. На что он стал предлагать оставить паспорт в залог, а вместе с ним — дорогие часы Apple Watch Ultra 2 и AirPods Pro — стал в буквальном смысле класть мне их в мой пакет вместе с паспортом и чеками.

Дмитрий пытался отказаться и говорил, что спешит на автобус, но и парни, вероятно, разыгрывали эту сцену не первый раз: начали давить на чувства, что не могут признаться семье насчет проигрыша в казино.

— На вопрос, откуда у них часы и наушники, парень сказал, что купил жене, собирался подарить, но попал вот в такую ситуацию. Паспорт был у парня российский, скорее всего, подделка. В итоге я забрал часы и наушники, отдал деньги и уехал по своим делами, ничего не подозревая. Приехал домой и понял, что «попал». Написал в этот же вечер заявление в милицию, — описывает свои злоключения Дмитрий. — Меня облапошили на 1650 рублей, в качестве залога оставили поддельные часы и наушники и предоставили при этом поддельные чеки.

Номера двух разных кассовых чеков одинаковые, а на подделку при вскрытии указывало абсолютно все: гравировка, серийный номер (ранее гаджеты уже активировали), операционная система самих часов абсолютно другая, кабель и все остальные комплектующие, говорит Дмитрий.

Мужчина подозревает, что эти парни могли подходить и к другим людям на улице. Более того, он утверждает, что нашел в интернете два объявления о продаже Apple Watch с таким серийным номером.

— Связался с этими людьми, они продают часы по цене оригинала, при этом документов, чеков и гарантийных талонов у них нет. Один человек сказал, что якобы подарили знакомые из России, но поскольку часы не нужны, то они решили их продать. Я привел доводы, что у него подделка. В итоге объявление он не изменил и не удалил.

Второй человек тоже сказал, что подарили родственники из России. Насколько это правда, я не знаю, но объявление он удалил.

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