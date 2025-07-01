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У Путина цугцванг

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  • Вадим Денисенко
  • 1.07.2025, 11:53
  • 3,516
У Путина цугцванг
Вадим Денисенко

Мир изменился.

Антироссийский демарш Азербайджана. Или почему это наша война тоже. Сразу после первой победы Баку в Карабахской войне одна азербайджанская дипломатка сказала мне: «Вы думаете, мы любим русских? Конечно нет, но мы решили их танцевать. И перетанцевали. Мы просто умеем ждать».

Но это было давно. Хотя и о недавних событиях мало кто помнит. Сейчас уже большинство забыло, что нынешний виток обострения отношений «Москва – Баку» начался в тот момент, когда над Чечней россияне сбили азербайджанский самолет и не дали ему приземлиться в России. И даже не в этом была проблема. А в том, что Путин решил не извиняться. Он привык, что перед ним танцуют. А то, что мир изменился, он не заметил.

Точнее, может и заметил, но извиниться – значит признать «кавказских татар» (так империя называла азербайджанцев) равными себе. А это невозможно. Невозможно, потому что тогда нужно признавать равенство украинцев, белорусов, казахов, а затем и башкиров, тувинцев и чукчей.

Но у Путина цугцванг. Признать кого-то равным россиянину он не может. Точно так он не может и наказать экономически Баку, потому что он слишком зависим от Анкары.

Но это не самое главное. Наша война – это война не только и не столько за территории, сколько за признание нас другими. И то, что сейчас делает Баку, то, как Пашинян сажает армянского Иванишвили – это частицы более сложного процесса. Процесса принуждения Путина (коллективного Путина) к признанию того, что украинцы, казахи, армяне, азербайджанцы, якуты, ингуши и россияне – разные народы.

Мы очень недооцениваем именно этот аспект нашей войны. Потому что это прежде всего война за идентичность.

Вадим Денисенко, «Фейсбук»

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