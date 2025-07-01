Что происходит на границе Беларуси и Польши 1.07.2025, 11:54

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Очереди немного уменьшились, но все равно огромные.

В пограничном пункте пропуска «Брест» (сопредельный – «Тересполь») сохраняются огромные очереди на выезд из Беларуси в Польшу. Об этом свидетельствуют данные Государственного пограничного комитета по состоянию на 10:00 1 июля.

По данным сайта ГПК, выезда в Польшу ожидали 2055 автомобилей и 40 автобусов. Это много, но все же меньше по сравнению с тем, что было накануне. 30 июня в «Бресте» было 2280–2480 авто и от 55 до 60 автобусов. Сколько транспорта стоит в обратном движении, не сообщается.

По данным польских пограничников, расчетное время ожидания начала регистрации «Тересполе» составляет для автобусов четыре часа, для легковых автомобилей – 16 часов.

Как передает «Белсат», пользователи чата «Варшавка Граница Брест-Тересполь» о погранпереходах отмечают, что ночью с 30 июня на 1 июля проехали границу автобусом от шлагбаума до шлагбаума за семь часов. В обратном направлении проезд занял 7,5 часов.

Напомним, что в пункте пропуска «Брест» – единственном действующем пункте на границе Беларуси с Польшей – с 30 июня по 14 июля ремонтируют дорогу. Пограничный комитет Беларуси рекомендует «учитывать эту информацию при планировании поездок в Польшу».

Огромная очередь – более 1000 автомобилей – стоит в «Бресте» с начала июня. Большие праздники, которые ожидаются в Беларуси на этой неделе – с 3 по 6 июля – могут еще больше усложнить ситуацию.

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