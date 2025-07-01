В ГУР рассказали подробности пожара на танкере «теневого» флота РФ 1.07.2025, 12:05

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Танкер шел под флагом Маршалловых островов.

На танкере Vilamoura, на котором произошел взрыв в моторном отделении, неоднократно перевозили нефтепродукты из российских портов.

Об этом во вторник, 1 июля, рассказали в Главном управлении разведки Министерства обороны Украины.

Как отмечается, взрыв произошел 27 июня во время перехода судна из ливийского порта Эз-Зувайтина в 150 километрах к северо-востоку от территориальных вод Ливии. Танкер шел под флагом Маршалловых островов и был загружен не менее 1 миллионом баррелей сырой нефти.

«Vilamoura неоднократно использовали для перевозки нефтепродуктов из портов государства-агрессора России. Например, в апреле 2025 года танкер находился в терминале порта Усть-Луга, в мае его фиксировали в районе Новороссийска», — рассказали в ГУР.

По состоянию на 1 июля поврежденный взрывом танкер идет к Лаконскому заливу в Греции — его тянет пожарный буксир под флагом Мальты Boka Summit.

В ГУР подчеркнули, что владелец танкера Vilamoura — транспортная компания TMS Tanker ltd., зарегистрированная в Маруси, Греция.

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