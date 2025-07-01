В России против Юрия Дудя возбудили уголовное дело

В России против Юрия Дудя возбудили уголовное дело2
- 1.07.2025, 12:11
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Журналист находится за границей.
В отношении российского журналиста Юрия Дудя возбуждено уголовное дело по статье о неисполнении обязанностей «иноагента», сообщает РИА «Новости» со ссылкой на следственные органы.
Ранее прокуратура Москвы передала в Следственный комитет материалы проверки, указав, что Дудь дважды привлекался к административной ответственности за отсутствие маркировки «иноагента», но продолжил публиковать посты без указания этого статуса в мессенджере.
Согласно закону, повторное нарушение в течение года может повлечь уголовную ответственность — по статье об уклонении от обязанностей «иноагента», предусматривающей до двух лет лишения свободы. Дудь находится за границей.
Журналиста внесли в реестр «иноагентов» в апреле 2022 года. Основанием названо цитирование других «иноагентов», а также иностранное финансирование через рекламу на YouTube.