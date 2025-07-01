Визовый центр Польши открывается в еще одном областном городе 1.07.2025, 12:10

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Он заработает с завтрашнего дня.

Визовый центр Польши 2 июля заработает в Витебске, сообщается на сайте оператора VFS Global.

Документы на получение шенгенских и польских национальных виз будут принимать по адресу: улица Янки Купалы, 2/1.

«Визовый центр в Витебске находится под консульской юрисдикцией Минска и принимает заявителей, зарегистрированных как жители Минской, Могилевской, Гомельской и Витебской областей», — сообщили в VFS Global.

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