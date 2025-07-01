Путешественник из Китая побил мировой рекорд

Путешественник из Китая побил мировой рекорд2
- 1.07.2025, 12:18
Он проехал более 5000 километров за сутки.
Ван Дун из китайской провинции Сычуань — заядлый путешественник и большой любитель поездов. Недавно мужчина попал в Книгу рекордов Гиннесса, преодолев расстояние в 5887,76 километров всего за 24 часа, пишет «Нож».
В назначенный день Ван Дун сел в поезд в городе Шэньчжэнь на юге Китая. Он проехал через Чжэнчжоу, Пекин, Шанхай и Гуйян. Путешествие завершилось утром следующего дня в Ибине, родном городе рекордсмена, расположенном на юго-западе КНР.
Мужчине постоянно приходилась сокращать дистанцию, вовремя совершая пересадки. По его словам, самый тяжелый момент произошел в столице страны. Там путешественник выбежал на станции «Пекин-Уэст», пересел на метро и с трудом успел на следующий поезд, отправлявшийся через 31 минуту.
«Мое сердце колотилось, так как, если бы я пропустил этот поезд, то все было бы кончено», — объяснил Ван Дун.
Пока что Ван Дун не планирует ставить новые рекорды: он устал от гонок и хочет наслаждаться поездками в размеренном темпе.
«Я хочу снова прокатиться на этих поездах, насладиться видами, мимо которых я проносился, — дополнил Ван Дун. — Рекорды приходят и уходят, но любовь к этому? Это навсегда».