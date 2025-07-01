BILD: Летнее наступление Путина исчерпалось 1.07.2025, 12:28

Российские подразделения потеряли организованность.

Российское летнее наступление на востоке Украины зашло в тупик — военная группировка, угрожавшая Сумам, остановилась, а попытки продвинуться на других направлениях проваливаются. По мнению экспертов, российские подразделения потеряли организованность и действуют без эффективного командования. Военные маневры с обеих сторон уже невозможны, что превращает войну в позиционное противостояние.

Менее чем две недели назад кремлевский лидер Владимир Путин заявил со сцены форума в Санкт-Петербурге, что не исключает захвата города Сумы российской армией. Спустя несколько дней главнокомандующий ВСУ Александр Сырский объявил, что, видимо, этого не произойдет — потому что «волна вражеского летнего наступления» сошла на нет. Войска Путина были остановлены, пишет BILD.

Американский Институт изучения войны (ISW) подтверждает это: российская военная группировка численностью около 50 тысяч солдат и офицеров находится примерно в 19 км от Сум, однако темп ее наступления замедлился.

Не удается продвинуться российским войскам и в районе Константиновки — к этому стратегически важному городу, расположенному между Краматорском и Покровском, они пытаются подступиться неделями, но напрасно.

Одна из причин неудач российской армии — нехватка командиров и взаимодействия отдельных подразделений. Влияет гибель слишком большого количества офицеров.

Эксперт по вопросам безопасности и политолог Кристиан Меллинг объясняет:

— Это уже даже не батальоны, а совсем маленькие подразделения, которые не обучены взаимодействовать — по сути, неуправляемые толпы, которые, правда, не воюют с вилами, как в Средневековье, но и не представляют собой классических военных формирований».

По словам Меллинга, говорить о наступлении в обычном понимании уже не приходится:

«Ни украинские, ни российские войска больше не способны проводить крупные, скоординированные военные маневры».

По этой причине скоординированные операции сухопутных сил и ВВС больше не проводятся, а без них фронт вряд ли существенно сдвинется. Возможно, именно поэтому в последние недели Путин усилил обстрелы украинских городов.

«Это, по сути, проявление беспомощности. Когда на фронте не удается продвинуться, то делается ставка на давление на политическое руководство посредством деморализации населения».

Пока что, однако, этот план не работает, говорит Меллинг, и по очень простой причине — украинцы не верят, что уступки Кремлю приведут к чему-то лучшему.

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