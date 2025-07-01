Белорус-дальнобойщик ехал в автобусе пассажиром, но попался с фальшивыми правами 1.07.2025, 12:30

Как так вышло?

Рейсовый автобус Каунас — Минск ехал из Литвы в Беларусь. На границе в пункте пропуска Мядининкай его досматривали литовские пограничники, сообщила пограничная служба Литвы.

Среди пассажиров был 36-летний белорус, который предъявил белорусский паспорт и разрешение на проживание в Литве. Пограничники затребовали дополнительные документы — тогда белорус предъявил водительское удостоверение.

И вот оно-то вызвало у пограничников подозрение. Проверка показала, что права фальшивые. Они были якобы выданы в 2024 году сроком на 10 лет.

Мужчина рассказал, что работает дальнобойщиком в одной из литовских компаний. Год назад его в Беларуси лишили прав за пересечение двойной сплошной. А потом некий неизвестный предложил ему купить «новые» права за 500 евро. Водитель согласился и через некоторое время получил права по почте. С тех пор белорус и пользовался поддельными правами.

Его взяли под стражу и начали расследование. За такое преступление можно лишиться не только водительских прав, но и свободы на срок до 4 лет.

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