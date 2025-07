Кадыров приврал о VIP-гостях на свадьбе сына 1.07.2025, 12:38

Рамзан Кадыров

Трех российских чиновников из его списка не было на бракосочетании.

Глава Чечни Рамзан Кадыров преувеличил число высокопоставленных гостей, приехавших в республику, чтобы поздравить со свадьбой его сына Адама. По крайней мере трех чиновников, оказавшихся в списке, там не могло быть физически, пишет pointmedia.io.

Рустам Минниханов. Глава Татарстана обладает редкой привычкой, несвойственной российским чиновникам — он публикует фото из своего рабочего кабинета в начале трудового дня. Исключения бывают только тогда, когда Минниханов улетает на отдых. Такое фото было опубликовано и в субботу, 28 июня — когда проходила свадьба Адама (а также в остальные дни на неделе). В другие дни он присутствовал на публичных мероприятиях — церемонии «Золотая маска» и празднике «Уяв».

То, что Минниханов находился в родной республике, подтверждают и транспондеры его самолета. Dassault Falcon 8X Минниханова с бортовым номером RA-09606 с 8 июня находится в Москве — видимо, на техобслуживании.

Денис Мантуров. В распоряжении первого вице-премьера есть два дорогостоящих самолета: Sukhoi Superjet 100-95В с бортовым номером RA-89053 и дальнемагистральный Tу-204 с номером RA-64014. Эти лайнеры появлялись на фотографиях с разных командировок министра. Однако 28 июня оба борта находились в Москве и не покидали пределов российской столицы. А Sukhoi Superjet 30 июня улетел в турецкий Даламан.

Махмуд Али-Калиматов. Глава Ингушетии 28 июня находился в республике, где лично открывал движение по по новому путепроводу в районе города Назрань. Также он посетил фестиваль «День молодёжи – 2025: Знай. Люби. Гордись. Приумножай», опубликовав видео в своем Телеграм-канале. До этого Али-Калиматов находился в рабочей командировке в Москве, где встречался с послом Катара.

Тот факт, что Кадыров приврал о VIP-гостях, косвенно подтверждает полное отсутствие фотографий со свадьбы его сына. Никаких снимков не опубликовал и сам глава Чечни, любящий позировать перед камерами. «Новая газета Европа» писала, что у Кадырова развился панкреонекроз — заболевание, при котором часть поджелудочной железы отмирает.

Свадьба 17-летнего Адама Кадырова состоялась в субботу, 28 июня. Он приехал на нее на лимитированном Mercedes-Benz G-Class STRONGER THAN THE 1980s, выяснил The Insider. Такие автомобили были выпущены всего в 460 экземплярах в трех цветах, а их ввоз в РФ запрещен.

Также у Адама Кадырова заметили на руке часы, похожие на Jacob & Co. Billionaire Ashoka. Как отмечает газета «Коммерсант», их стоимость может составлять не менее 157 млн рублей. Супругой стала внучка ближайшего соратника Рамзана Кадырова, депутата госдумы Адама Делимханова — Медни.

