Францию накрыла сильная жара 2 1.07.2025, 12:53

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Закрыто более 1000 школ и верхушка Эйфелевой башни.

Во Франции во вторник, 1 июля, ожидается новый пик жары, в связи с чем в 16 департаментах страны объявлен красный уровень опасности.

Об этом сообщает Le Figaro.

Как отмечено, еще для 68 департаментов сохранен оранжевый уровень опасности.

Французское метеорологическое агентство предупреждает, что во вторник в «оранжевых» департаментах ожидается температура воздуха в диапазоне от 36°C до 39°C.

В департаментах с красным уровнем опасности жара достигнет показателей 40°C-41°C.

«Понижение температуры начнется постепенно в среду с запада страны, но в центре и на востоке страны сохранится жаркая погода», – объясняет агентство.

Из-за сильной жары верхушка знаменитой Эйфелевой башни в Париже будет закрыта для посетителей до среды. При этом посетители могут попасть на первый и второй этажи.

Министерство образования объявило в понедельник вечером, что около 1350 государственных школ из 45 тысяч будут частично или полностью закрыты во вторник из-за жаркой погоды.

Премьер-министр Франции Франсуа Байру отправился в Оперативный центр межведомственного кризисного управления (Cogic) для оценки ситуации.

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