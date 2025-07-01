Белорусов обзванивают «налоговики»
- 1.07.2025, 12:51
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Будьте бдительны.
Телефонные мошенники никак не успокоятся — теперь обзванивают белорусов под видом налоговой через Viber.
О подозрительных звонках рассказали в инспекции МНС по Минску. Туда позвонили несколько человек, с которыми связывались мошенники.
— Текст звонящих — классическая «разводка на деньги»: «На ваш счет поступили деньги, и если вы не подойдете к нам на Мясникова, 29, то эти деньги спишутся…». Это абсурд, но очень опасный для финансов граждан, — предупредили в настоящей налоговой.
Там напомнили, что не используют мессенджеры для связи с плательщиками налогов.
— Исключение возможно только в том случае, если вы уже общаетесь с конкретным сотрудником по вопросам проверки или исполнения запроса и сами попросили звонить вам с использованием мессенджера. В этом случае вы знаете ФИО и должность сотрудника, а также круг вопросов, которые решаете.