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Белорусов обзванивают «налоговики»

  • 1.07.2025, 12:51
  • 3,302
Белорусов обзванивают «налоговики»

Будьте бдительны.

Телефонные мошенники никак не успокоятся — теперь обзванивают белорусов под видом налоговой через Viber.

О подозрительных звонках рассказали в инспекции МНС по Минску. Туда позвонили несколько человек, с которыми связывались мошенники.

— Текст звонящих — классическая «разводка на деньги»: «На ваш счет поступили деньги, и если вы не подойдете к нам на Мясникова, 29, то эти деньги спишутся…». Это абсурд, но очень опасный для финансов граждан, — предупредили в настоящей налоговой.

Там напомнили, что не используют мессенджеры для связи с плательщиками налогов.

— Исключение возможно только в том случае, если вы уже общаетесь с конкретным сотрудником по вопросам проверки или исполнения запроса и сами попросили звонить вам с использованием мессенджера. В этом случае вы знаете ФИО и должность сотрудника, а также круг вопросов, которые решаете.

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