В Минске у оживленного проспекта внезапно забил «фонтан» 1.07.2025, 12:56

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Момент происшествия попал на камеры регистраторов проезжавших мимо машин.

Импровизированный «фонтан» могли наблюдать утром 1 июля жители минского микрорайона Серебрянка — в районе дома 25/2 на проспекте Рокоссовского со стороны теплотрассы, на которой сейчас ведутся ремонтные работы, с большим напором рванул столб воды, обдавая проезжающие авто и общественный транспорт.

Судя по всему, на данном участке произошёл прорыв трубопровода, хотя в ЖКХ Ленинского района, к которому относится данный участок, а также в столичном «Водоканале» о происшествии не сообщали.

Момент происшествия попал на камеры регистраторов проезжавших мимо машин. Одним из них поделились читатели портала Onliner.by, другим — подписчики блогера «Мерзкий Кокобай».

Автор одного из видео рассказал, что, проезжая мимо места ЧП, он заметил на обочине две машины, стоявшие с включенной «аварийкой».

«Возможно, повредило лакокрасочное покрытие камнями», — предположил очевидец.

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