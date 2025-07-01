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В США по улицами ходит робот-гуманоид

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  • 1.07.2025, 13:03
  • 1,232
В США по улицами ходит робот-гуманоид

Джейк носит ковбойскую шляпу и пользуется зуммерским сленгом.

Улицы американского города Остина захватила новая сенсация — гуманоидный робот по имени Джейк. У него ковбойской шляпой, серебряной цепочкой и кроссовками Nike, он стал звездой соцсетей благодаря своему дерзкому стилю и зуммерскому сленгу, пишет Interesting Engineering (перевод — сайт Charter97.org).

Робот-модель Unitree G1 весом 35 кг и ростом 1,2 метра был представлен китайской компанией Unitree Robotics в мае 2024 года как «ИИ-аватар». Несмотря на реалистичное поведение, Джейк не автономен — им управляет оператор с пульта дистанционного управления.

Характерной чертой Rizzbot’а стало его общение: он приветствует прохожих молодежным сленгом, вызывая улыбки, недоумение и восторг у прохожих.

Робот уже появился в популярных местах Остина, включая центр города и торговые центры. На груди у него надпись «IN TRAINING» — напоминание о том, что он все еще проходит тестирование.

Хотя не все взаимодействия были удачными (один ребенок даже расплакался), популярность Джейка растет — фанаты даже создали Bitcoin в его честь. Его поведение вызывает обсуждение будущего ИИ в общественных местах.

Так или иначе, Джейк — это живое напоминание о том, что Остин остается передовой площадкой для тестирования новых технологий.

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