В США по улицами ходит робот-гуманоид 1 1.07.2025, 13:03

1,232

Джейк носит ковбойскую шляпу и пользуется зуммерским сленгом.

Улицы американского города Остина захватила новая сенсация — гуманоидный робот по имени Джейк. У него ковбойской шляпой, серебряной цепочкой и кроссовками Nike, он стал звездой соцсетей благодаря своему дерзкому стилю и зуммерскому сленгу, пишет Interesting Engineering (перевод — сайт Charter97.org).

Робот-модель Unitree G1 весом 35 кг и ростом 1,2 метра был представлен китайской компанией Unitree Robotics в мае 2024 года как «ИИ-аватар». Несмотря на реалистичное поведение, Джейк не автономен — им управляет оператор с пульта дистанционного управления.

Характерной чертой Rizzbot’а стало его общение: он приветствует прохожих молодежным сленгом, вызывая улыбки, недоумение и восторг у прохожих.

Робот уже появился в популярных местах Остина, включая центр города и торговые центры. На груди у него надпись «IN TRAINING» — напоминание о том, что он все еще проходит тестирование.

Хотя не все взаимодействия были удачными (один ребенок даже расплакался), популярность Джейка растет — фанаты даже создали Bitcoin в его честь. Его поведение вызывает обсуждение будущего ИИ в общественных местах.

Так или иначе, Джейк — это живое напоминание о том, что Остин остается передовой площадкой для тестирования новых технологий.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com