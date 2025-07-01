«Сядьте и посчитайте, сколько это стоит» 1 1.07.2025, 13:27

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Минчанка ответила, почему в столице съемное жилье такое дорогое.

Цены на съемные квартиры продолжают будоражить умы белорусов. Средняя стоимость столичных однушек с адекватным ремонтом в удобной локации скоро перешагнет за 500 долларов и, вероятно, станет нормой. На эту тему в сети разгораются жаркие споры.

Одни удивляются аппетитам арендодателей, которые, не стесняясь, просят за 30 «квадратов» чью-то зарплату за месяц, другие поддерживают владельцев квартир и говорят: «Надо брать больше». В очередной раз наболевшую тему подняла в TikTok хозяйка трехкомнатной квартиры в Минске, пишет «Зеркало».

— Мне попадается огромное количество роликов о том, как зажрались арендодатели и что пора бы их обложить налогами, — говорит минчанка. — Давайте честно. Я купила свою трехкомнатную квартиру за 60 тысяч долларов. Мне пришлось переделать в ней все: на старте была только бетонная коробка. Я поменяла всю сантехнику, межкомнатные двери и входную, обновила стены, потолки, окна, полностью застеклила балкон. Купила всю сантехнику: от микроволновки и чайника до посудомоечной машины. Одним словом, вложила в нее около 30 тысяч долларов по курсу.

Рыночная стоимость моей квартиры сейчас — около 100 тысяч долларов. То есть я в плюсе сейчас где-то на 5−7 тысяч долларов. Сейчас задумалась о том, чтобы ее сдать. Аренда такой трешки — 450 долларов по курсу. Для того, чтобы деньги, вложенные в квартиру, мне окупились, потребуется лет 18 — и это при условии, что ее не «убьют». Если верить опыту знакомых, большинство квартир, которые сдаются в аренду, убиты в хлам.

По словам женщины, в свое время при покупке трешки, она пошла на риск и влезла в кредиты для того, чтобы не платить за съемное жилье.

— Чтобы не рассуждать так однобоко, предлагаю вам сесть и посчитать сколько стоит жилье, за которое вам приходится платить, и за сколько лет оно вам окупится. Я уже не говорю про доход, — подытожила владелица столичной трешки.

Комментаторы под видео разделились на два лагеря: одни поддержали минчанку, другие, наоборот, возмутились ее позиции и привели свои аргументы. Вот некоторые из них:

«У меня дочь снимает квартиру в Минске за 350 долларов, но она у меня чистюля. Мы не богатеи, для нас это дорого, но где-то я вас очень понимаю».

«Что значит «окупаемость квартиры»? Вы же ее в итоге не потеряете, а она у вас и останется. Вы можете сдавать ее 5, 7, 10 лет, а потом продадите за те же 100 тысяч долларов, если ее рыночная стоимость будет таковой. Вы же не будете из рыночной стоимости вычитать те деньги, которые получили за сдачу квартиры».

«Вы неправильно посчитали. Вложенные в ремонт деньги окупятся за 6 лет. Квартира ведь остается в вашей собственности, и если вы надумаете ее потом продать, то стоить она будет намного дороже, чем 60 тысяч долларов, даже если квартиросъемщики вам что-то испортят. Ну или будет стоять закрытая на ключ, но лет через десять вы ее не продадите со своим ремонтом за ту сумму, как вы захотите, ведь, как правило, люди всегда переделывают ремонт под себя, им ваш ремонт не нужен"‎, — рассуждает пользовательница Татьяна.

«Жаль, что никто не говорит про естественный износ всего, что находится в квартире. Конечно, речь не идет о том, что квартирант вправе портить имущество под видом износа. А в том, что он снимает жилье, а не музей, в котором должен сдувать пылинки. Проблема в том, что неадекватных хватает как среди квартирантов, так и среди арендодателей».

Еще один пользователь TikTok сделал свой вывод: «1. Возьми кредит 100 000 долларов. 2. Только процент в месяц будет около 1000 долларов. 3. Аренда такой квартиры должна быть 800−900 долларов, и это будет выгодно для арендатора. 4. Вывод: аренда должна быть увеличена в два раза».

«Все верно говорит девушка. В учебниках написано, что, если стоимость недвижимости выше, чем сумма, вырученная за аренду за 10 лет, то такая сдача убыточна».

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