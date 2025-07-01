Не зря режим занервничал 2 1.07.2025, 13:31

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Поход на рынки дальней дуги закончился полным провалом.

Не зря белорусские власти переживают, что внешняя торговля у них совсем разбалансировалась. За май дефицит в торговле товарами добавил еще 350 млн долларов. А все потому, что поход на рынки дальней дуги закончился полным провалом, пишет planbmedia.io.

За пять месяцев белорусский экспорт сократился на 3,4%, а импорт наоборот вырос на 2,4%. По сравнению с прошлым годом торговый дефицит подскочил почти на 60%. Так что не зря белорусский Нацбанк, объявив о повышении ставки рефинансирования, переживал, что внешняя торговля совсем разбалансировалась.

Больше всего белорусский экспорт пострадал на рынках дальней дуги. Тех, которые белорусские власти пытаются освоить, но никак не получается. Если в апреле экспорт в страны вне СНГ упал на 13%, то за май он рухнул уже на 16%.

Правда, с импортными товарами получалось бороться гораздо успешнее, чем продвигать белорусские. Если за апрель прирост импорт из стран дальней дуги составил 17%, то за май он увеличился всего на 2%. Хотя торговому балансу это все равно не помогло. При импорте в 1,6 млрд долларов и экспорте в 800 млн баланс все равно получился глубоко отрицательным.

Не помог торговому балансу и прирост на 1% белорусского экспорта в страны СНГ. То есть, по большей части, в Россию. За месяц белорусский экспорт составил 2,45 млрд долларов. Импорт, правда, сократился на 6%, но это скорее результат укрепления российского рубля к доллару, а не того, что Беларусь стала ввозить меньше товаров.

А главная проблема с белорусским торговым дефицитом не в том, что он большой и все время растет. Главная проблема в том, что его компенсировать нечем. По итогам первого квартала, когда товарный дефицит был еще на миллиард долларов меньше, отрицательное сальдо по счету торговых операций составлало уже больше 2 млрд долларов.

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