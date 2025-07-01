Глас народа или манипуляция? 1.07.2025, 13:39

Виктор Орбан

Что стоит за опросом Орбана о вступлении Украины в ЕС.

Орбан опять заблокировал решение о начале переговоров о вступлении Украины в ЕС. В этот раз прикрываясь цифрой 95% — именно столько венгров якобы выступили против, по данным правительственного опроса VOKS2025, пишет для zn.ua Юлия Невмержицкая.

Так называемые национальные консультации — это опросы, которые правительство Виктора Орбана регулярно проводит, чтобы выяснить позицию граждан по поводу ключевых политических вопросов. Участие в них добровольное, а результаты не имеют никакой юридической силы и не обязывают правительство к конкретным действиям.

С 2010 года в Венгрии уже провели 14 таких консультаций. Темы варьировались от экономических реформ и социальной политики до иммиграции, ограничений во время пандемии COVID-19, санкций ЕС и вопросов национального суверенитета.

VOKS2025 — последняя национальная консультация — касается вступления Украины в ЕС. Правительство подало ее как своеобразный референдум, призванный отобразить «волю народа». Однако, как и в предыдущих опросах, настоящей целью было легитимизировать уже утвержденную правительственную позицию и создать иллюзию народной поддержки. Иначе говоря, это — политический спектакль с заведомо известным финалом.

В случае с VOKS2025 цель очевидна — зафиксировать негативное отношение венгров к членству Украины в ЕС и использовать это как аргумент в дальнейших действиях на уровне Европейского Союза.

Сам Виктор Орбан раньше открыто заявил, что хочет любой ценой не допустить вступления Украины в Европейский Союз.

Как проходил VOKS2025 и что показали результаты?

Опрос VOKS2025 продолжался с 14 апреля по 20 июня. Его проводили обычным для таких инициатив способом. Бумажные анкеты разослали почтой по всей стране. Венгры могли заполнить их вручную и прислать назад либо же воспользоваться онлайн-вариантом опроса.

Согласно результатам опроса, 95% респондентов высказались против вступления Украины в ЕС. По словам парламентского госсекретаря кабинета премьер-министра Венгрии Балажа Хидвеги, в нем приняли участие более 2,2 миллиона людей. Из них около 2 миллионов голосов подали бумажными бюллетенями, а почти 250 тысяч — онлайн.

На этом фоне контрастно выглядит альтернативный опрос, проведенный в апреле оппозиционной партией «Тиса», в котором 58% респондентов высказались в поддержку вступления Украины в ЕС.

Оппозиция жестко раскритиковала VOKS2025. Лидер партии «Тиса» Петер Мадьяр в соцсетях сообщил, что, по данным венгерской почты, фактически проголосовали лишь 3–7% граждан, то есть вернули заполненные бланки с ответами. По его словам, это значит, что участвовали в голосовании не больше чем 500 тысяч человек. Он назвал опрос провальной попыткой правительственной пропаганды, которая обошлась налогоплательщикам в десятки миллиардов форинтов.

Кроме того, группа из более 50 влиятельных деятелей — среди них бывший министр иностранных дел Геза Есенский и бывший председатель Национального банка Петер Акош Бод — опубликовала открытое письмо в поддержку Украины, осудив пропагандистскую риторику правительства Орбана. Его подписали уже почти 40 тысяч человек.

Почему результаты VOKS2025 нельзя считать репрезентативными?

На фоне критики все более очевидными становятся проблемы с самим процессом опроса.

Во-первых, непрозрачность подрывает доверие к результатам. Правительство не допустило независимых наблюдателей или публичного подсчета голосов. Остаются неизвестными даже базовые детали — в частности не обнародована никакая информация о территориальных отличиях в результатах, распределении ответов по социальным группам или уровень поддержки среди сторонников разных политических партий.

Во-вторых, возможность много раз голосовать онлайн с разных электронных адресов ставит под сомнение честность опроса.

В-третьих, даже по официальным данным, участвовала в опросе лишь небольшая часть населения, что не позволяет считать результаты репрезентативными для всего электората.

В-четвертых, вопросы составляли так, чтобы стимулировать негативный ответ о членстве Украины в ЕС. Вместе с анкетами распространяли материалы с перечнем угроз, которые, по словам правительства, может вызвать членство Украины в ЕС. Среди них — финансовые риски, рост преступности, давление на рынок труда, опасность для здоровья и пенсионного обеспечения.

Кроме того, национальные консультации сопровождались агрессивной информационной кампанией правительства, направленной на формирование негативного образа Украины. В течение последних месяцев венгерские чиновники активно продвигали риторику о воображаемых угрозах, якобы связанных с Украиной.

В частности официальный Будапешт связывает начало предвступительных переговоров Украины с ЕС с выполнением требований о правах венгерского нацменьшинства. Венгрия настаивает на возвращении представителям этого меньшинства в Украине всех ранее приобретенных прав (на уровне 2015 года) и фиксацию этого на законодательном уровне. Принятые законы, по мнению Будапешта, ограничивают права этнических венгров в Закарпатье.

С отношением к Украине и реальной поддержкой Орбана ситуация с числами в опросах отчасти напоминает то, что мы видим в России или Беларуси. Да, мы имеем дело с откровенно преувеличенными цифрами. Но даже без подтасовок много лет подряд многие венгры действительно поддерживают Орбана. Он уже почти вечный премьер Венгрии: возглавлял правительство в 1998–2002 годах, а с 2010-го — непрерывно по сей день.

Что касается вступления Украины в ЕС, то здесь нужно говорить честно: присоединение большого государства со значительным потенциалом действительно создаст вызовы для действующих стран-членов. Но, во-первых, объективные проблемы следует решать цивилизованно путем переговоров, а не враждой и манипуляциями.

Во-вторых, в свое время присоединение Венгрии к ЕС в 2004 году также вызвало беспокойство — не все французские, голландские или испанские фермеры были в восторге. Но их правительства видели стратегическую ценность расширения и признали долгосрочные выгоды от интеграции новых стран. И, в-третьих, Орбан, блокируя вступление Украины в ЕС, очевидно, не только проявляет заботу об интересах венгров, но и активно отстаивает интересы России.

Политическая цель VOKS2025

Результаты национального опроса Орбан обнародовал именно накануне саммита Европейской Рады 26 июня неслучайно. Это дало ему дополнительный аргумент для затягивания процесса приближения Украины к ЕС. Итоговый документ в поддержку Украины одобрили 26 стран — членов ЕС за исключением Венгрии. Именно Будапешт сейчас блокирует открытие переговорных кластеров о вступлении Украины в Евросоюз.

На уровне Европейского Союза VOKS2025 будут воспринимать преимущественно как политический маневр правительства Венгрии. В Брюсселе хорошо понимают, что такие консультации имеют в первую очередь внутриполитическую функцию и не отражают позицию всего венгерского общества. Результаты этого опроса не влияют на общую политику ЕС.

Впрочем, постоянные вето Венгрии на переговоры о вступлении Украины в ЕС вызвали серьезные дискуссии в Брюсселе. Среди возможных шагов рассматривают даже временное приостановление права голоса Венгрии в ЕС.

Не исключено, что Евросоюз выберет уже проверенный сценарий — финансовые уступки. В 2023 году Венгрия сняла свое вето на открытие переговоров о вступлении Украины только после того, как Брюссель разморозил 10 миллиардов евро европейских средств, задержанных из-за проблем с коррупцией и нарушения принципов верховенства права.

Вполне вероятно, что тема Украины и дальше останется центральной в риторике правительства Орбана, особенно учитывая будущие парламентские выборы весной 2026 года. Использование украинского вопроса стало удобным инструментом для мобилизации электората.

И все-таки влияние VOKS2025 внутри Венгрии будет ограниченным. Невысокое участие населения в опросе свидетельствует о низкой заинтересованности или недоверии граждан к формату национальных консультаций. В таком контексте трудно говорить о реальной общественной поддержке позиций правительства.

На этом фоне последние социологические данные особенно тревожны для партии «Фидес». Согласно опросу Medián, оппозиционная партия «Тиса» опережает «Фидес» на 10% среди всех избирателей и на 15% — в группе тех, кто точно будет голосовать. Среди последних 51% готов поддержать «Тису», тогда как «Фидес» — только 36%.

При таких условиях антиукраинская риторика — это попытка удержать электорат примитивной манипуляцией.

Вероятнее всего, отношения между Украиной и Венгрией останутся напряженными. На фоне роста политической конкуренции накануне выборов в Венгрии правительство будет усиливать информационные атаки, апеллируя к воображаемым угрозам, связанным с членством Украины в ЕС.

Венгерское правительство будет использовать результаты VOKS2025 как дополнительный аргумент, чтобы блокировать или тормозить решения на уровне ЕС, связанные с интеграцией Украины.

Несмотря на это, подавляющее большинство стран — членов ЕС остаются солидарны с Украиной. Общая поддержка не исчезает, однако механизм единодушия позволяет одной стране — в этом случае Венгрии — существенно усложнять продвижение решений.

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