Астрономы обнаружили в космосе самую большую молекулу, необходимую для создания жизни 1.07.2025, 13:46

Новое исследование приближает к важному открытию.

Астрономы считают, что они совершили прорыв в космической химии, ведь им удалось обнаружить в глубоком космосе самую большую молекулу, необходимую для создания жизни.

Ученые предполагают, что такие молекулы помогают заполонить планетарные системы углеродом и поддерживают развитие органических молекул, которые являются важными ингредиентами для создания жизни.

Исследование было представлено на 246-м заседании Американского астрономического общества, пишет Space.

Астрономы обнаружили в Молекулярном облаке Тельца, области активного звездообразования, которое находится на расстоянии 470 световых лет от нас, огромную молекулу цианокоронена. Это органическое соединение на основе углерода принадлежит к классу органических соединений под названием полициклические ароматические углеводороды (ПАУ). Они состоят из углерода и водорода, причем первого в них больше. При этом ПАУ имеют уникальную химическую стабильность.

Полициклические ароматические углеводороды — это класс органических химических соединений, состоящих из нескольких бензольных колец, которые слиты друг с другом. «Полициклические» означает «многокольцевые», а «ароматические» указывает на специфическую электронную структуру, придающую им высокую стабильность и особые свойства.

По словам астрономов, ПАУ, как считается, содержат значительную часть углерода Вселенной и играют ключевую роль в химии, которая приводит к образованию звезд и планет. До сих пор ученые находили более мелкие ПАУ, а теперь обнаружили самого крупного представителя этого химического соединения в глубоком космосе. Новое открытие показывает, что ПАУ могут иметь значительно больший размер, чем предполагалось.

Исследование показало, что цианокоронен может эффективно образовываться в холодных условиях космоса с помощью реакций между короненом и радикалами цианида при низких температурах. Это значит, что химия, которая создает сложные органические вещества, может происходить еще до рождения звезд и планет. Ученые пришли к выводу, что молекулы, предшествующие появлению жизни, могут быть обычными ингредиентами на ранних стадиях формирования звезд и планет.

Ученые теперь хотят выяснить, как обнаруженные органические молекулы развиваются, фрагментируются или взаимодействуют с другими молекулами под воздействием ультрафиолетового света, космических лучей и ударов в межзвездном пространстве.

Это открытие, как говорят ученые, приближает нас к пониманию происхождения сложной органической химии во Вселенной и происхождения самих строительных блоков жизни.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com