Белорусский вратарь краковской «Вислы» получил предложение о новом контракте
- 1.07.2025, 14:14
В 2024 году Антон Чичкан выиграл кубок Польши.
29-летний белорусский голкипер краковской «Вислы» Антон Чичкан, которая играет во втором по силе футбольном дивизионе Польши, получил предложение продлить контракт с клубом.
Об этом сообщил журналист Михал Кнура.
В минувшем сезоне вратарь провел за команду 13 матчей, а в 2024 году выиграл кубок Польши.
Anton Cziczkan otrzymał ofertę przedłużenia kontraktu z Wisłą. Także wszystko powinno się niedługo wyjaśnić.— Michał Knura (@MichalKnura) June 28, 2025