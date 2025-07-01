Белорусский вратарь краковской «Вислы» получил предложение о новом контракте 1.07.2025, 14:14

Антон Чичкан

В 2024 году Антон Чичкан выиграл кубок Польши.

29-летний белорусский голкипер краковской «Вислы» Антон Чичкан, которая играет во втором по силе футбольном дивизионе Польши, получил предложение продлить контракт с клубом.

Об этом сообщил журналист Михал Кнура.

В минувшем сезоне вратарь провел за команду 13 матчей, а в 2024 году выиграл кубок Польши.

Anton Cziczkan otrzymał ofertę przedłużenia kontraktu z Wisłą. Także wszystko powinno się niedługo wyjaśnić. — Michał Knura (@MichalKnura) June 28, 2025

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