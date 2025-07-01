Белорусы будут отдыхать четыре дня подряд

Белорусы будут отдыхать четыре дня подряд2
- 1.07.2025, 14:15
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Мини-каникулы в первую неделю июля.
3 июля в этом году выпадает на четверг. Как это повлияет на переносы рабочих и выходных дней?
Длинные июльские выходные связаны с празднованием Дня Независимости Республики Было решено пятницу, 4 июля, также объявить выходным днем. Таким образом, в первую неделю июля белорусов ждут четыре выходных дня подряд.
Отработать за пятницу, 4 июля, нужно будет в субботу, 12-го, Таким образом, сразу после очень короткой (три рабочих дня) недели и длинных выходных, будет шестидневная рабочая неделя и один выходной – воскресенье, 13 июля.