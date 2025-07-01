У Лукашенко кадровый голод 4 1.07.2025, 14:43

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Александр Ефимов

Одного «серого» чиновника заменил на другого.

В начале недели Лукашенко произвел кадровые назначения — сменил ряд председателей райисполкомов, заместителей министров и министра промышленности. Александра Ефимова отправили гендиректором в концерн «Амкодор», откуда он, собственно, пришел в министерство, а его место занял бывший заместитель Андрей Кузнецов, пишет «Салiдарнасць».

Такая схема перетасовки кадров вполне в духе правителя — в 2022 году министром промышленности стал директор Минского моторного завода Александр Рогожник, а Ефимов — его заместителем. До того министерством рулил Петр Пархомчик, пришедший с «БелАЗ».

В кресле министра Ефимов провел всего год, но многие белорусыы за это время даже не запомнили его фамилию, настолько он ничем не выделился. Правда, и фигурантом уголовного коррупционного дела не стал — в лукашенковской системе управления тоже достижение. А еще какие-нибудь есть?

Ефимов — представитель молодого поколения лукашенковской вертикали, он 1983 года рождения. А его трудовая биография могла бы стать сюжетом для агитки «Белорусыьфильма» — из оператора станков с ЧПУ за 20 лет Александр Ефимов дорос до гендиректора управляющей компании «Амкодор», а оттуда, не снижая оборотов, перешел в министерство промышленности.

Правда, в биографии экс-министра нет упоминания о службе в армии — что, по мнению Лукашенко, существенный минус.

В кресле главы Минпрома, судя по сайту ведомства, Ефимов был занят налаживанием сотрудничества со странами дальней дуги — Куба, Мьянма, Оман, Пакистан, Иран, Никарагуа, Зимбабве, а также кооперацией с Китаем и Россией.

Также министр отметился идеологически выверенными публичными обращениями по всем значимым поводам и датам, от президентских «выборов» до Дня Победы, объявления Года благоустройства и Недели родительской любви. Но вот конкретно по своему профилю Ефимов какими-либо значимыми успехами похвастаться не может.

В точности копируя традиции Лукашенко, министр в течение года проводил то там, то тут выездные заседания на различных предприятиях, слушал отчеты руководства, требовал «обеспечить динамику в развитии малых предприятий отрасли» и напоминал формулу трех «И»: инвестиции, инновации, импортозамещение.

Однако в реальности за год дефицит рабочих кадров, а тем паче специалистов, в Белорусыи лишь усугубился (вряд ли можно считать решением проблемы привлечение пенсионеров). Ориентация на российский рынок только увеличила дисбалансы в экономике.

Количество убыточных предприятий в стране выросло, а убытки их и вовсе удвоились (причем и по сумме убытков, и по количеству предприятий как раз промышленность лидировала). О проектах по импортозамещению, вроде краденого финского топора, и упоминать лишний раз неловко.

Единственное, что смог сказать министр промышленности Ефимов по итогам 2024 года — отрасль «выполняет большинство доводимых ключевых показателей», обеспечивая положительную динамику объемов производства и экспорта, а на предприятиях обеспечена «социальная стабильность».

На деле, впрочем, эта динамика воплотилась в растущих складских запасах, а экспорт упал даже в российском направлении. Что касается стабильности, то бишь, сохранения рабочих мест — как минимум работники Речицкого метизного завода, которых начали отправлять в неоплачиваемые отпуска, с этим утверждением поспорят.

Резюмируя — главным достижением уже бывшего министра промышленности можно считать как раз то, что он не привлек внимания — ни патрона, ни силовиков — и не доломал дышащие на ладан отрасли.

Этакий человек без лица, без имени — идеальный чиновник в эпоху Лукашенко.

Впрочем, нельзя считать, что сложная полоса в трудовой биографии Ефимова закончилась с возвращением на «Амкодор». Скорее, наоборот. Премьер-министр Александр Турчин заявил, что обязательства холдинга являются «огромными» и без господдержки предприятие едва ли смогло бы работать. Напомним, весной 2025 года власти фактически национализировали «Амкодор»: его отобрали у опального бизнесмена Александр Шакутина и передали под управление «БелАЗа».

Лукашенко четко дал понять, что частично возлагает на Ефимова ответственность за теперешнее состояние концерна: мол, при тебе начались проблемы, ты и исправляй. Правитель анонсировал свой скорый приезд на «Амкодор», пообещав «не бросать наших людей», но добавил, что выбираться предприятию придется за счет собственных средств и ресурсов.

Так что, вполне возможно, экс-министра промышленности ждут очень нелегкие времена, а мы увидим новую серию эпопеи о «спасении производства». О том, чем это обычно заканчивается, можно вспомнить на примере Минского мотовелозавода и не только.

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